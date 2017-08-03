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15:29 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Движение транспорта в Нижнем Новгороде изменится в связи с проведением фестиваля «Рок чистой воды»

Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде в связи с проведением фестиваля «Рок чистой воды» с 3 по 6 августа 2017 года. Об этом сообщает городская администрация.

Согласно информации, с 06:00 3 августа до 01:00 6 августа 2017 года прекращено движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Валерию Чкалову до улицы Варварской), Георгиевскому съезду, Верхневолжской набережной (на участке от площади Минина до улицы Пискунова), улице Минина (на участке от площади Минина до улицы Пискунова), улице Ульянова (на участке от площади Минина го до дома № 12 по улице Ульянова) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Напомним, десять рок-групп выступят на фестивале «Рок чистой воды» в Нижнем Новгороде 5 августа.

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