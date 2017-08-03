Личный опыт: как я росла в семье лесбиянок

Источник: BBC Русская служба

20 лет назад моя мама призналась, что она лесбиянка

Мне тогда было всего четыре года, поэтому меня это особо не трогало. Но как мне рассказали родители, моим сестрам и братьям было сложнее это принять.

Поэтому я решила снять о нас документальный фильм и в нем поднять все эти вопросы, спросить у моих ближайших родственников, что им пришлось пережить.

Еще я хотела с помощью этого фильма узнать, легче ли в наши дни родителям в однополых семьях делать такое признание.

Историю Джуллианы, рассказанную в документальной ленте «Мои мамы — лесбиянки», можно прослушать на территории Великобритании через BBC iPlayer. Вы также можете посмотреть документальный фильм на YouTube.

Мои мамы (Сьюзан и Джерри) в 2014 году стали настоящими звездами, вступив в первый однополый лесбийский брак в Шотландии.

Они сочетались браком ровно в полночь 31 декабря 2014 года в Глазго. Это был прекрасный исторический момент.

Но до бракосочетания не все было гладко.

Как мне кажется, моей маме было непросто, она явно боялась, и потом у нее на руках были маленькие дети, когда она сказала всем, что лесбиянка.

И хотя и бабушка, и дедушка были в курсе, никто из друзей не знал. И именно реакции друзей мама опасалась больше всего.

Я помню, мама спросила как-то меня и брата Джейми, стыдимся ли мы ее. И мы в один голос ответили ей: «Да перестань, ничего такого у нас и в мыслях нет».

Мой брат Джеми и пес Руперт. Джейми было восемь, когда мама решилась на каминг-аут. | Источник: BBC Русская служба

Джейми всегда умел во всем найти смешную сторону. Он знал, где надо посмеяться и пошутить, вместо того чтобы грустить или злиться.

В его школьном альбоме было написано: «больше мумий, чем в египетских пирамидах» (игра слов, основанная на омонимии слова mummies — множественное число слова mummy — «мамочка» (разговорное, ласковое) и «мумия» — прим. Би-би-си).

И я не помню, чтобы кто-нибудь странно смотрел на нас, когда мы все выходили, но опять же в силу юного возраста я могла и забыть.

Элейн - младшая дочь Джерри. Ей было 11, когда она узнала, что моя мама и ее мама любят друг друга. | Источник: BBC Русская служба

Элейн явно было непросто в школе. Она сильно переживала и была эмоционально травмирована тем, что произошло.

По ее словам, она не хотела ничего рассказывать в школе о маме из-за сестры (одна из старших сестер Элейн совершила каминг-аут еще до мамы Джерри).

Интересно сравнить разные ощущения и восприятие у людей разных возрастов.

Элейн много пришлось пережить, но сейчас у нее все хорошо. Она сильная личность.

Мне повезло, мне не пришлось сильно переживать, но раньше я не отдавала себе отчет, как должно было быть непросто в те дни Элейн.

По словам Анны, каминг-аут ее мамы совпал с сюжетной линией про лесбиянок в популярном сериале «Друзья», который она тогда смотрела. | Источник: BBC Русская служба

Анна — старшая дочь Джерри, но мы никогда не жили под одной крышей, так как к тому времени, как наши мамы стали жить вместе, Анна уже училась в университете.

По ее словам, опыт наших мам научил ее, что «абсолютно все возможно в жизни».

И, как она вспоминает, «было круто» иметь мам-лесбиянок, когда она училась в университете.

Обе мои мамы регистрируют браки. Они проводят нерелигиозные церемонии.

Это здорово, что мои мамы помогают многим другим совершать каминг-аут. Но даже в наши дни они встречают пары, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и они сами 20 лет назад.

Джиллиан, Адам и Конор. У Адама от прежнего гетеросексуального брака есть двое детей, восьми и шести лет. | Источник: BBC Русская служба

Адам и Конор — однополая семья геев. У Адама от прежнего гетеросексуального брака есть двое детей.

Было интересно сравнить их переживания с переживаниями моих родителей.

Конечно же, они боятся того момента, когда их дети пойдут в школу. Я, впрочем, уверена, что все у них получится.

Но даже сейчас они боятся, что их детей могут в какой-то момент забрать у них, или же что над их детьми будут издеваться в школе из-за того, что они воспитываются в однополой семье.

Адам и Конор, как и мои мамы — просто родители.

Лесбиянка ты, гей или же находишься в гетеросексуальном браке — все родители похожи, и они просто хотят, чтобы у их детей было все хорошо.

Источник: BBC Русская служба

Мои родители научили меня быть собой — такой, какая я есть.

Процесс создания фильма оказался весьма познавательным для всех.

И можно одной фразой выразить мысли всех нас: мы гордимся нашими мамами.

Но пока приходится признать, что наше общество не очень изменилось. Как и раньше, родители в однополых браках переживают за своих детей.

Я очень надеюсь, что в будущем общество изменится и никто не будет судить другого только за то, что тот гей или лесбиянка, у которых есть дети.

Джиллиан Стюарт

Автор документального фильма «Мои мамы — лесбиянки»