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15:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

Кировский район Перми на сутки останется без воды

С 20 часов 4 августа водоснабжение отключат.

Источник: Reuters

Субботу жители Кировского района Перми проведут без воды. Как сообщает «Новогор-Прикамье», с 20 часов 4 августа до 20 часов 5 августа отключат участок водовода Гайва-Закамск Д=1200 мм.

Без воды:

• Кировский район (полностью, кроме м/р Кировский, м/р Налимиха).

Жителям рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды. После запуска водовода в работу нормальный режим водоснабжения будет восстановлен в течение следующих суток.

Подвоз воды будет организован для социальных учреждений и стационаров.

В компании отмечают, что отключение плановое.

Справки по телефону 2100−680 или 068 и на сайте.

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