Кировский район Перми на сутки останется без воды
С 20 часов 4 августа водоснабжение отключат.
С 20 часов 4 августа водоснабжение отключат.
Субботу жители Кировского района Перми проведут без воды. Как сообщает «Новогор-Прикамье», с 20 часов 4 августа до 20 часов 5 августа отключат участок водовода
Без воды:
• Кировский район (полностью, кроме м/р Кировский, м/р Налимиха).
Жителям рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды. После запуска водовода в работу нормальный режим водоснабжения будет восстановлен в течение следующих суток.
Подвоз воды будет организован для социальных учреждений и стационаров.
В компании отмечают, что отключение плановое.
Справки по телефону 2100−680 или 068 и на сайте.