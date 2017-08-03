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15:41 (мск), источник: АиФ Омск

Омичей приглашают посетить «Флору»

Городская выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства откроется в 66-ой раз.

4 августа в 14.00 в сквере «Выставочный» откроет работу городская выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Об этом сообщается на сайте администрации города Омска. Флористы, агрономы, цветоводы, дизайнеры на этот раз приглашают омичей и гостей города в сказочный Цветоград, где их ждут герои любимых детских книг и мультфильмов.

Выставка будет работать традиционно на трех площадках — в скверах «Выставочный», «Воскресенский» и на набережной Тухачевского — до 8 августа. Всего в подготовке городской выставки «Флора» приняли участие около 100 омских предприятий и организаций. К особенностям «Флоры» этого года, по словам организаторов, можно отнести и то, что ряд участников подготовили капитальные объекты, которые останутся в скверах. В ходе подготовки к выставке на территории скверов высажено около 500 тысяч цветов, обновлены газоны.

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