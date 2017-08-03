Как в Омске выбрать самый вкусный арбуз
Ом1 расскажет о секретах выбора бахчевых.
Ом1 расскажет о секретах выбора бахчевых.
Арбуз очень полезная ягода, которая наделена рядом ценных свойств.
Чтобы не ошибиться с выбором при их покупке, стоит придерживаться нескольких правил:
Не покупайте арбузы на стихийных рынках, около дорог из необорудованных торговых мест. Обычно в таких местах ягоды продают без документов о подтверждении их качества и происхождения. Кроме того при покупке арбуза с придорожного прилавка можно отравиться тяжелыми металлами и выхлопными газами. Все бахчевые должны лежать на специально оборудованном прилавке, а не на земле. Должна быть вывеска с информацией о юридическом лице или ИП, реализующем арбузы. У продавца должна быть медицинская книжка. Продавать бахчевые с надрезом запрещено.
Вкусный, спелый и сладкий арбуз выбрать не так легко. Вот несколько советов как это сделать.
Ягода должна быть в меру крупная. Хороший арбуз всегда достаточно тяжел для своего размера.
На корке арбуза должна быть «пчелиная паутинка». Это не очень красивые пятна, которые свидетельствуют о том, что пчелы часто задевали завязь плода во время опыления. Чем чаще это происходило, тем слаще ягода.
Пятно на арбузе должно быть максимально желтое, но не белое.
У зрелой ягоды хвостик засохший. Свежий усик говорит о том, что арбуз недозрел.
При ударе ладонью или согнутым пальцем зрелый арбуз издаёт умеренно звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.
Некоторые утверждают, что арбуз можно разделить по полу: мальчик и девочка. «Мальчик» более вытянутый и водянистый, а «девочка» круглее и слаще.
Перед тем как разрезать плоды, необходимо тщательно их вымыть теплой водой, лучше с мылом. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Управление Роспотребнадзора по Омской области:
— Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть — можно получить пищевое отравление. Если цвет мякоти арбуза интенсивно
Выбирайте арбузы и дыни придерживайтесь простых рекомендаций, и купленное вами угощение порадует вас сладким вкусом и принесет пользу организму.