Как в Омске выбрать самый вкусный арбуз

Арбуз очень полезная ягода, которая наделена рядом ценных свойств.

Чтобы не ошибиться с выбором при их покупке, стоит придерживаться нескольких правил:

Не покупайте арбузы на стихийных рынках, около дорог из необорудованных торговых мест. Обычно в таких местах ягоды продают без документов о подтверждении их качества и происхождения. Кроме того при покупке арбуза с придорожного прилавка можно отравиться тяжелыми металлами и выхлопными газами. Все бахчевые должны лежать на специально оборудованном прилавке, а не на земле. Должна быть вывеска с информацией о юридическом лице или ИП, реализующем арбузы. У продавца должна быть медицинская книжка. Продавать бахчевые с надрезом запрещено.

Вкусный, спелый и сладкий арбуз выбрать не так легко. Вот несколько советов как это сделать.

Ягода должна быть в меру крупная. Хороший арбуз всегда достаточно тяжел для своего размера.

На корке арбуза должна быть «пчелиная паутинка». Это не очень красивые пятна, которые свидетельствуют о том, что пчелы часто задевали завязь плода во время опыления. Чем чаще это происходило, тем слаще ягода.

Пятно на арбузе должно быть максимально желтое, но не белое.

У зрелой ягоды хвостик засохший. Свежий усик говорит о том, что арбуз недозрел.

При ударе ладонью или согнутым пальцем зрелый арбуз издаёт умеренно звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.

Некоторые утверждают, что арбуз можно разделить по полу: мальчик и девочка. «Мальчик» более вытянутый и водянистый, а «девочка» круглее и слаще.

Перед тем как разрезать плоды, необходимо тщательно их вымыть теплой водой, лучше с мылом. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Управление Роспотребнадзора по Омской области:

— Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть — можно получить пищевое отравление. Если цвет мякоти арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, а волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а имеют желтый оттенок, это может свидетельствовать об использовании химикатов при выращивании плодов, в том числе нитратов.