Найдены самые смешные слова английского языка

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Свои выводы они представили в журнале Behavior Research Methods.

Ученые из Уорикского университета, Великобритания, опросили 950 человек и определили, насколько смешными им представляются 4997 слова. Наиболее комичными были названы лексемы booty (добыча), tit (синица), booby (балбес), hooter (гудок), nitwit (недоумок), twit (упрек), waddle (походка вразвалку), tinkle (звон). Самыми несмешными участникам эксперимента показались слова с негативной эмоциональной окраской, такие как rape (изнасилование), torture (пытка), gunshot (выстрел).

Кроме того, исследование, по словам ученых, является первым опытом изучения комичности отдельных слов.

Тот факт, что значительная часть слов была названа нейтральной всеми участниками эксперимента, подтверждает общепринятые гипотезы о значении контекста в восприятии юмора.

Считается, что слова обретают комичности не сами по себе, а в зависимости от их контекста. Однако «устойчивые положительные и отрицательные результаты, касающиеся степени комичности отдельных слов заставляют задуматься о дальнейших исследованиях природы смеха», — отмечают ученые.

Были также обнаружены отличия в отношении к юмору у мужчин и женщин, а также среди людей разных возрастов. Женщины чаще оценивали giggle (смешок), beast (чудовище), circus (цирк) как более смешные. А мужчины — bondage (неволя), birthmark (родинка), orgy (разгул). Молодые люди давали более высокий рейтинг комичности словам goatee (козлиная бородка), reform (реформа), joint (место соединения). Пожилые — caddie (мальчик с клюшками в гольфе), birthright (право по рождению), squint (косоглазие).

Наконец, ученые сопоставили полученный рейтинг с другими характеристиками слов: средний возраст усвоения слова, его абстрактность, эмоциональная окраска и длина. Они показали, что чаще всего как более смешные были оценены слова, которые реже встречаются в повседневной речи и требуют большего времени на восприятие.