30 новых специалистов МЧС прибыли в Омскую область
Бывшие выпускники вузов МЧС приступят к работе уже завтра.
Бывшие выпускники вузов МЧС приступят к работе уже завтра.
30 молодых специалистов — выпускники вузов МЧС России прибыли в Омскую область для прохождения службы. Об этом сообщает портал ведомства. Молодые офицеры, окончившие в этом году Сибирскую
Среди новых сотрудников МЧС — шесть выпускников с красным дипломом, два мастера спорта по полиатлону и самбо. Все молодые специалисты распределены на различные должности в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области, подразделения противопожарной службы, надзорной деятельности города и области. Уже завтра они приступят к непосредственному исполнению своих профессиональных обязанностей.