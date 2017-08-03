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16:06 (мск), источник: АиФ Омск

30 новых специалистов МЧС прибыли в Омскую область

Бывшие выпускники вузов МЧС приступят к работе уже завтра.

30 молодых специалистов — выпускники вузов МЧС России прибыли в Омскую область для прохождения службы. Об этом сообщает портал ведомства. Молодые офицеры, окончившие в этом году Сибирскую пожарно-спасательную академию и Уральский институт ГПС, успели добиться высоких результатов не только в учебе, но и в спорте.

Среди новых сотрудников МЧС — шесть выпускников с красным дипломом, два мастера спорта по полиатлону и самбо. Все молодые специалисты распределены на различные должности в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области, подразделения противопожарной службы, надзорной деятельности города и области. Уже завтра они приступят к непосредственному исполнению своих профессиональных обязанностей.

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