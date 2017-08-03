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16:32 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани может появиться совет татарского народа — Милли шура

Всемирный конгресс татар может быть реформирован, стало известно 3 августа на VI съезде Всемирного конгресса татар.

Предложение создать совет татарского народа — Милли шура — высказал 3 августа, выступая на VI съезде Всемирного конгресса татар (ВКТ) президент РТ Рустам Минниханов.

Глава РТ сказал, что этот орган мог бы избираться съездом. Для этого нужно будет внести правки в устав ВКТ. Пока что формируется исполнительный комитет ВКТ.

Было бы правильным, чтобы такой национальный совет возглавил уважаемый лидер с широкими полномочиями, могут быть избраны несколько его заместителей считает Рустам Минниханов.

В VI съезде Всемирного конгресса татар участвуют более 1000 делегатов и гостей из 73 регионов России и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья.

Самому возрастному участнику съезда из Алма-Аты 90 лет, самому молодому из — Казани — 20 лет.

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