В Казани может появиться совет татарского народа — Милли шура

Предложение создать совет татарского народа — Милли шура — высказал 3 августа, выступая на VI съезде Всемирного конгресса татар (ВКТ) президент РТ Рустам Минниханов.

Глава РТ сказал, что этот орган мог бы избираться съездом. Для этого нужно будет внести правки в устав ВКТ. Пока что формируется исполнительный комитет ВКТ.

Было бы правильным, чтобы такой национальный совет возглавил уважаемый лидер с широкими полномочиями, могут быть избраны несколько его заместителей считает Рустам Минниханов.

В VI съезде Всемирного конгресса татар участвуют более 1000 делегатов и гостей из 73 регионов России и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья.