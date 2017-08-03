Сторожевой корабль «Пытливый» возвращается из Средиземноморья в Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости (Крым). Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» успешно завершил выполнение задач в составе сил постоянного соединения
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости (Крым). Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» успешно завершил выполнение задач в составе сил постоянного соединения
Об этом сообщила
«Корабль под флагом командира соединения надводных кораблей Черноморского флота
В Севастополь «Пытливый» планирует зайти 4 августа.