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16:04 (мск), источник: РИА Крым

Сторожевой корабль «Пытливый» возвращается из Средиземноморья в Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости (Крым). Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» успешно завершил выполнение задач в составе сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море и начал переход к месту постоянной дислокации в Севастополе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

«Корабль под флагом командира соединения надводных кораблей Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога провел ряд тренировок в акватории Средиземного моря и принял участие в первом военно-морском параде кораблей в честь Дня ВМФ России, который прошел на рейде сирийского порта Тартус», — рассказали в пресс-службе.

В Севастополь «Пытливый» планирует зайти 4 августа.

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