Ливень и град обрушились на Кызылорду
АСТАНА, 3 авг — Sputnik. На смену жаре в Кызылорде прошел ливень и град.
АСТАНА, 3 авг — Sputnik. На смену жаре в Кызылорде прошел ливень и град.
По словам местных жителей, дождь начался в 17.30, а позже сменился ливневыми осадками. Спустя 10 минут небо в городе частично прояснилось.
Синоптики отмечают, что виновником прохлады является влажный воздух с Финского залива. В ближайшие дни в Казахстане местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистый ветер.