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16:25 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ливень и град обрушились на Кызылорду

АСТАНА, 3 авг — Sputnik. На смену жаре в Кызылорде прошел ливень и град.

По словам местных жителей, дождь начался в 17.30, а позже сменился ливневыми осадками. Спустя 10 минут небо в городе частично прояснилось.

Синоптики отмечают, что виновником прохлады является влажный воздух с Финского залива. В ближайшие дни в Казахстане местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистый ветер.

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