В подмосковных электричках появятся барные стойки

Как передает ТАСС, об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева. По ее словам, в поездах будут установлены комфортные кресла, аудиогиды на иностранных языках, появятся сервисные зоны для детей и информационными панно пассажиров, кроме того рассматривается возможность установки барных стоек.

Косарева подчеркнула, что последние не должны ассоциироваться только с алкоголем. Там будет продаваться чай, кофе, квас и другие напитки. Женщина рассказала, что проект брендирования электричек к чемпионату мира по футболу запускается без привлечения бюджетных средств, за счет Центральной пригородной пассажирской компании.

Также в рамках ЧМ-2018 на станциях назначения желающие могут взять велосипеды напрокат и кататься по современным велодорожкам.

Кроме того вход в музеи Московской области на это время будет бесплатным — достаточно предъявить билет болельщика. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.