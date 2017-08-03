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16:27 (мск), источник: Вести.Ru

В подмосковных электричках появятся барные стойки

Пригородные электрички, брендированные к чемпионату мира 2018 года, отправятся по пяти направлениям с московских вокзалов в июне 2018 года.

Как передает ТАСС, об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева. По ее словам, в поездах будут установлены комфортные кресла, аудиогиды на иностранных языках, появятся сервисные зоны для детей и информационными панно пассажиров, кроме того рассматривается возможность установки барных стоек.

Косарева подчеркнула, что последние не должны ассоциироваться только с алкоголем. Там будет продаваться чай, кофе, квас и другие напитки. Женщина рассказала, что проект брендирования электричек к чемпионату мира по футболу запускается без привлечения бюджетных средств, за счет Центральной пригородной пассажирской компании.

Также в рамках ЧМ-2018 на станциях назначения желающие могут взять велосипеды напрокат и кататься по современным велодорожкам.

Кроме того вход в музеи Московской области на это время будет бесплатным — достаточно предъявить билет болельщика. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.

Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Комментарии
1
Сергей Гусев
Если в этих электричках запустят стриптиз, танцпол, разрешат травку и пересмотрят свои планы на алкоголь, на дачу буду ездить только на электричке!
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