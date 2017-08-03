В подмосковных электричках появятся барные стойки
Пригородные электрички, брендированные к чемпионату мира 2018 года, отправятся по пяти направлениям с московских вокзалов в июне 2018 года.
Пригородные электрички, брендированные к чемпионату мира 2018 года, отправятся по пяти направлениям с московских вокзалов в июне 2018 года.
Как передает ТАСС, об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева. По ее словам, в поездах будут установлены комфортные кресла, аудиогиды на иностранных языках, появятся сервисные зоны для детей и информационными панно пассажиров, кроме того рассматривается возможность установки барных стоек.
Косарева подчеркнула, что последние не должны ассоциироваться только с алкоголем. Там будет продаваться чай, кофе, квас и другие напитки. Женщина рассказала, что проект брендирования электричек к чемпионату мира по футболу запускается без привлечения бюджетных средств, за счет Центральной пригородной пассажирской компании.
Кроме того вход в музеи Московской области на это время будет бесплатным — достаточно предъявить билет болельщика. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.
Матчи состоятся в Москве, Калининграде,