Музей «Царское Село» выкупил уникальный архив Романовых

Возвращение на родину

— Благодарю тебя, моя душка, за твое милое интересное письмо, которое меня очень сильно обрадовало. Без вас скучно, а особенно сегодня… папа. — Аккуратно выведенные буквы на пожелтевшей бумаге. Этому письму 125 лет. И адресовано оно княгине Ксении от ее отца Александра III.

В музее-заповеднике «Царское Село» показали уникальный архив, который они выкупили из частной коллекции в Лондоне за 5,3 миллиона рублей. Как пояснили счастливые от покупки сотрудники, это стало возможно благодаря спонсорской помощи. Для них все сложилось как нельзя лучше — ведь на носу скорбная дата. 17 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня гибели последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

Это самая большая цельная коллекция документов и фотографий, связанных с венценосной династией, которая пополнила фонды музея за почти сто лет его существования. Она охватывает период с середины 1860-х по 1928 год. Пресс-служба «Царского Села»

В обретенном архиве Романовых более 200 единиц: письма, фотографии, среди которых — два десятка карточек членов династии Романовых, телеграммы и рисунки, которые написаны императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, великой княгиней Ксенией Александровной, великим князем Михаилом Александровичем, императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной.

Источник: Комсомольская правда

Огромный интерес представляют письма известного историка — великого князя Николая Михайловича к князю Георгию Дмитриевичу Шервашидзе, написанные в 1917 — 1918 годах. Письма британской вдовствующей королевы Александры к великой княжне Ксении и фотографии с рождественскими пожеланиями 1928 года от британского короля Георга V свидетельствуют о теплом отношении короля и королевы к Ксении.

Примерно половина архива имеет отношение к великой княгине Ксении Александровне — дочери Александра III и Марии Федоровны, сестре Николая II.

Весь архив музей собирается изучать и задействовать в выставочной и издательской деятельности.

Занимательные факты из переписки

— Письма Ксении 1913 года, когда великий князь Михаил Александрович находился в изгнании в Европе по причине морганатического брака (неравного — прим.ред.) с Натальей Сергеевной Брасовой, адресованы «мистеру Брасову».

— В переписке императрица Александра Федоровна называет Ксению дорогим цыпленком, а себя — старой курицей. Пишет она на английском, обязательно интересуется здоровьем детей Ксении Александровны.