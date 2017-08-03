Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
В Турции затонуло судно с туристами
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
16:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Музей «Царское Село» выкупил уникальный архив Романовых

За фотографии венценосной династии пришлось отдать коллекционеру в Лондоне 5,3 миллиона рублей.

Возвращение на родину

— Благодарю тебя, моя душка, за твое милое интересное письмо, которое меня очень сильно обрадовало. Без вас скучно, а особенно сегодня… папа. — Аккуратно выведенные буквы на пожелтевшей бумаге. Этому письму 125 лет. И адресовано оно княгине Ксении от ее отца Александра III.

В музее-заповеднике «Царское Село» показали уникальный архив, который они выкупили из частной коллекции в Лондоне за 5,3 миллиона рублей. Как пояснили счастливые от покупки сотрудники, это стало возможно благодаря спонсорской помощи. Для них все сложилось как нельзя лучше — ведь на носу скорбная дата. 17 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня гибели последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

Это самая большая цельная коллекция документов и фотографий, связанных с венценосной династией, которая пополнила фонды музея за почти сто лет его существования. Она охватывает период с середины 1860-х по 1928 год.
Пресс-служба «Царского Села»

В обретенном архиве Романовых более 200 единиц: письма, фотографии, среди которых — два десятка карточек членов династии Романовых, телеграммы и рисунки, которые написаны императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, великой княгиней Ксенией Александровной, великим князем Михаилом Александровичем, императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной.

Источник: Комсомольская правда

Огромный интерес представляют письма известного историка — великого князя Николая Михайловича к князю Георгию Дмитриевичу Шервашидзе, написанные в 1917 — 1918 годах. Письма британской вдовствующей королевы Александры к великой княжне Ксении и фотографии с рождественскими пожеланиями 1928 года от британского короля Георга V свидетельствуют о теплом отношении короля и королевы к Ксении.

Примерно половина архива имеет отношение к великой княгине Ксении Александровне — дочери Александра III и Марии Федоровны, сестре Николая II.

Весь архив музей собирается изучать и задействовать в выставочной и издательской деятельности.

Занимательные факты из переписки

— Письма Ксении 1913 года, когда великий князь Михаил Александрович находился в изгнании в Европе по причине морганатического брака (неравного — прим.ред.) с Натальей Сергеевной Брасовой, адресованы «мистеру Брасову».

— В переписке императрица Александра Федоровна называет Ксению дорогим цыпленком, а себя — старой курицей. Пишет она на английском, обязательно интересуется здоровьем детей Ксении Александровны.

— Открытка от великого князя Николая Михайловича, датированная 25 февраля 1918 года, заканчивается словами: «Теперь все наши друзья приготовились отправиться туда, где нет ни печали, ни радости».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Путин предложил запретить изъятие жестких дисков при обысках
Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь