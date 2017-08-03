Музей «Царское Село» выкупил уникальный архив Романовых
За фотографии венценосной династии пришлось отдать коллекционеру в Лондоне 5,3 миллиона рублей.
За фотографии венценосной династии пришлось отдать коллекционеру в Лондоне 5,3 миллиона рублей.
Возвращение на родину
— Благодарю тебя, моя душка, за твое милое интересное письмо, которое меня очень сильно обрадовало. Без вас скучно, а особенно сегодня… папа. — Аккуратно выведенные буквы на пожелтевшей бумаге. Этому письму 125 лет. И адресовано оно княгине Ксении от ее отца Александра III.
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Это самая большая цельная коллекция документов и фотографий, связанных с венценосной династией, которая пополнила фонды музея за почти сто лет его существования. Она охватывает период с середины 1860-х по 1928 год.
В обретенном архиве Романовых более 200 единиц: письма, фотографии, среди которых — два десятка карточек членов династии Романовых, телеграммы и рисунки, которые написаны императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, великой княгиней Ксенией Александровной, великим князем Михаилом Александровичем, императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной.
Огромный интерес представляют письма известного историка — великого князя Николая Михайловича к князю Георгию Дмитриевичу Шервашидзе, написанные в 1917 — 1918 годах. Письма британской вдовствующей королевы Александры к великой княжне Ксении и фотографии с рождественскими пожеланиями 1928 года от британского короля Георга V свидетельствуют о теплом отношении короля и королевы к Ксении.
Примерно половина архива имеет отношение к великой княгине Ксении Александровне — дочери Александра III и Марии Федоровны, сестре Николая II.
Весь архив музей собирается изучать и задействовать в выставочной и издательской деятельности.
Занимательные факты из переписки
— Письма Ксении 1913 года, когда великий князь Михаил Александрович находился в изгнании в Европе по причине морганатического брака (неравного — прим.ред.) с Натальей Сергеевной Брасовой, адресованы «мистеру Брасову».
— В переписке императрица Александра Федоровна называет Ксению дорогим цыпленком, а себя — старой курицей. Пишет она на английском, обязательно интересуется здоровьем детей Ксении Александровны.
— Открытка от великого князя Николая Михайловича, датированная 25 февраля 1918 года, заканчивается словами: «Теперь все наши друзья приготовились отправиться туда, где нет ни печали, ни радости».