Лучшая холодная вода в Екатеринбурге обнаружена в Чкаловском районе
Холодная вода в распределительной сети Чкаловского района (до вводов в дома) по итогам исследований Водоканала стала лучшей в Екатеринбурге в июле.
Холодная вода в распределительной сети Чкаловского района (до вводов в дома) по итогам исследований Водоканала стала лучшей в Екатеринбурге в июле.
В распределительной сети этого района самое низкое значение показателя «цветность» — 9,94 град при нормативе 20,00 град и при среднегородском значении 10,53 град. Также в нем рекордный показатель «окисляемость перманганатная» (степень загрязнения воды органическими соединениями) — 3,21 при нормативе 5,0 и среднегородском значении 3,56.
В Октябрьском районе в июле специалисты зафиксировали самое низкое в городе значение показателя «мутность» — ниже предела определяемости при допустимых 1,5 мг/л. При этом они отметили снижение значения этого показателя во всем городе. В июне среднее городское значение показателя «мутность» составляло 0,64 мг/л, в июле — 0,59 мг/л. В распределительной сети
Как заявили в мэрии, на качество воды в квартирах влияет состояние внутридомовых сетей, которые находятся в ведении управляющих компаний и товариществ собственников жилья.