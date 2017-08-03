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16:17 (мск), источник: ЕАН

Лучшая холодная вода в Екатеринбурге обнаружена в Чкаловском районе

Холодная вода в распределительной сети Чкаловского района (до вводов в дома) по итогам исследований Водоканала стала лучшей в Екатеринбурге в июле.

В распределительной сети этого района самое низкое значение показателя «цветность» — 9,94 град при нормативе 20,00 град и при среднегородском значении 10,53 град. Также в нем рекордный показатель «окисляемость перманганатная» (степень загрязнения воды органическими соединениями) — 3,21 при нормативе 5,0 и среднегородском значении 3,56.

В Октябрьском районе в июле специалисты зафиксировали самое низкое в городе значение показателя «мутность» — ниже предела определяемости при допустимых 1,5 мг/л. При этом они отметили снижение значения этого показателя во всем городе. В июне среднее городское значение показателя «мутность» составляло 0,64 мг/л, в июле — 0,59 мг/л. В распределительной сети Верх-Исетского района — самое низкое значение показателя «железо». При нормативе 0,3 мг/л и среднегородском значении 0,124 мг/л эксперты зафиксировали значение 0,103 мг/л. Самое низкое значение показателя «марганец» в июле было в распределительной сети Кировского района — 0,060 мг/л при нормативе 0,1 мг/л и среднегородском значении 0,080 мг/л.

Как заявили в мэрии, на качество воды в квартирах влияет состояние внутридомовых сетей, которые находятся в ведении управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

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