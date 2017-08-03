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18:53 (мск), источник: РИА Новости

Минэкологии Подмосковья разрешило частичный отлов ястребов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Московской области разрешили частичный отлов ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Источник: AFP 2017

«В Минэкологии Московской области начала работу комиссия по выдаче разрешений на изъятие из дикой природы (отлов) ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников», — говорится в сообщении.

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Численность этих птиц в Подмосковье стабильна, поэтому есть возможность отлова их и обучения охоте. В последние годы охота с ловчими птицами становится все более популярной.
Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

По данным пресс-службы, ястребы могут использоваться на аэродромах для отпугивания стайных птиц (ворон, голубей и других), которые представляют потенциальную опасность для полетов воздушных судов.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, каждая заявка на изъятие объектов животного мира рассматривается специальной комиссией. Главным критерием ее работы является сохранение природной популяции птиц. Министр подчеркнул, что существуют строгие правила изъятия птиц из дикой природы, а за отлов их без разрешения предусмотрена административная ответственность.

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Ястребы-тетеревятники — самый крупный вид рода ястребов. Самцы обычно весят 630−1100 граммов, их длина составляет в среднем 55 сантиметров, размах крыльев варьирует в пределах 98−104 сантиметров. Самки немного крупнее, весят 860−1600 граммов, в длину около 61 сантиметра, размах крыльев 105−115 сантиметра.

Ястреб-перепелятник — это маленькая птица с короткими и широкими крыльями, а также с длинным хвостом, что помогает ему маневрировать среди деревьев.

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