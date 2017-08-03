Минэкологии Подмосковья разрешило частичный отлов ястребов
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Московской области разрешили частичный отлов
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Московской области разрешили частичный отлов
«В Минэкологии Московской области начала работу комиссия по выдаче разрешений на изъятие из дикой природы (отлов)
Численность этих птиц в Подмосковье стабильна, поэтому есть возможность отлова их и обучения охоте. В последние годы охота с ловчими птицами становится все более популярной.
По данным
По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, каждая заявка на изъятие объектов животного мира рассматривается специальной комиссией. Главным критерием ее работы является сохранение природной популяции птиц. Министр подчеркнул, что существуют строгие правила изъятия птиц из дикой природы, а за отлов их без разрешения предусмотрена административная ответственность.