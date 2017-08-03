В Иркутске началось строительство нового здания школы № 19

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила сегодня, 3 августа, пресс-служба мэрии, плановый срок окончания строительно-монтажных работ — 30 июля 2018 года.

«Завершены подготовительные работы — огородили строительную площадку, подвели временные источники водоснабжения и электричества, — рассказал начальник МКУ “УКС Иркутска” Илья Кручинин. — Приступили к забиванию контрольных свай для подтверждения всех проектных решений. Сейчас такой период, когда строители будут приносить максимальное неудобство жителям соседних домов. Хотелось бы, чтобы горожане отнеслись к происходящему с пониманием», — отметил Илья Кручинин.