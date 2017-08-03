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17:34 (мск), источник: Сибинформ.com

В Иркутске началось строительство нового здания школы № 19

В Иркутске началось строительство нового здания школы № 19, которая была снесена по решению мэра города Дмитрия Бердникова из-за аварийного состояния.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила сегодня, 3 августа, пресс-служба мэрии, плановый срок окончания строительно-монтажных работ — 30 июля 2018 года.

«Завершены подготовительные работы — огородили строительную площадку, подвели временные источники водоснабжения и электричества, — рассказал начальник МКУ “УКС Иркутска” Илья Кручинин. — Приступили к забиванию контрольных свай для подтверждения всех проектных решений. Сейчас такой период, когда строители будут приносить максимальное неудобство жителям соседних домов. Хотелось бы, чтобы горожане отнеслись к происходящему с пониманием», — отметил Илья Кручинин.

Как сообщал «МК Байкал», строительству школы № 19 ведется по программе «Большая перемена», учебное учреждение планируется открыть к 1 сентябрю 2018 года. Работы по демонтажу старого здания завершились в конце октября 2016 года, по распоряжению мэра школа модульного типа на 1125 мест будет дополнена специальными помещениями планетария. Сметная стоимость строительства составляет более 1 млрд рублей.

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