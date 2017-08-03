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18:06 (мск), источник: Вести Иркутск

Рощу на Синюшиной горе благоустроят

Как формируется в Иркутске комфортная городская среда, проверил сегодня градоначальник Дмитрий Бердников.

Реализация этой приоритетной программы — на особом контроле. Мэр побывал в микрорайоне Синюшина гора. Во дворе дома на Рябикова, 22А сейчас ремонтируют внутриквартальный проезд, оборудуют парковку. Скоро установят игровую спортивную площадку и уличные тренажёры. Но самый крупный проект благоустройства ждёт участок от улицы Маршала Конева до смотровой площадки на Иркуте. Там сделают кольцевую пешеходную тропу, зону для детских игр, а также занятий воркаутом. В аллее установят освещение и скамьи для отдыха.

— Благоустройство рощи — это для нас очень важно. У нас очень много пожилых людей, очень много детей и малышей, которым эта рекреационная зона очень нужна. Очень много спортсменов в микрорайоне. Очень много спортсменов, которые бы хотели заниматься где-то, — говорит заместитель председателя ТОС «Синюшина гора» Татьяна Давыдова.

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