Рощу на Синюшиной горе благоустроят

Реализация этой приоритетной программы — на особом контроле. Мэр побывал в микрорайоне Синюшина гора. Во дворе дома на Рябикова, 22А сейчас ремонтируют внутриквартальный проезд, оборудуют парковку. Скоро установят игровую спортивную площадку и уличные тренажёры. Но самый крупный проект благоустройства ждёт участок от улицы Маршала Конева до смотровой площадки на Иркуте. Там сделают кольцевую пешеходную тропу, зону для детских игр, а также занятий воркаутом. В аллее установят освещение и скамьи для отдыха.

— Благоустройство рощи — это для нас очень важно. У нас очень много пожилых людей, очень много детей и малышей, которым эта рекреационная зона очень нужна. Очень много спортсменов в микрорайоне. Очень много спортсменов, которые бы хотели заниматься где-то, — говорит заместитель председателя ТОС «Синюшина гора» Татьяна Давыдова.