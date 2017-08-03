Синоптики прогнозируют кратковременные грозы 5 августа в Нижегородской области
Синоптики прогнозируют кратковременные грозы 5 августа в Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют кратковременные грозы 5 августа в Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.
Согласно информации, к концу дня 3 августа дожди прекратятся. Воздух прогреется при западном ветре до +25º, ночью около +15°. 4 августа вероятность дождей небольшая. Прогнозируется незначительная облачность. Максимальная температура на солнце до +26,+27°, ночные значения — +14,+17°.
В субботу, 5 августа, очередной атмосферный фронт создаст условия для значительной облачности с кратковременными дождями и грозами.
При этом синоптики сообщают, что с 5 по 8 августа температурный фон при западных ветрах и повышенном атмосферном давлении меняться будет слабо: днем +23,+26°, ночью +14,+17°. Температура воды +22,+24°.