Автор «Игры престолов» станет гостем петербургской фантастической Ассамблеи
Писатель приедет в
Писатель приедет в
Почетным гостем фантастической Ассамблеи в этом году станет автор саги «Песнь Льда и Пламени», по которой был снят популярный сериал «Игра престолов» Джордж Рэймонд Ричард Мартин.
16 августа писатель приедет в
Джордж Мартин известен не только как создатель цикла повестей и сценария к сериалу «Игра престолов», но автор «Тысячи миров», «Путешествий Тафа» и «Умирающего света».
Писатель обладатель ряда литературных наград и премий: «Хьюго», «Небьюла», «Локуса», а также «Всемирной премии фэнтези».
На самой Ассамблее также предполагается вручение ряда наград: «Премия оргкомитета Ассамблей», «Фанткритик», «Новые горизонты» и «Бегущая по волнам».