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17:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Автор «Игры престолов» станет гостем петербургской фантастической Ассамблеи

Писатель приедет в Санкт-Петербург и даст пресс-конференцию.

Источник: Reuters

Почетным гостем фантастической Ассамблеи в этом году станет автор саги «Песнь Льда и Пламени», по которой был снят популярный сериал «Игра престолов» Джордж Рэймонд Ричард Мартин.

Персона
Джордж Р.Р. Мартин

16 августа писатель приедет в Санкт-Петербург и даст пресс-конференцию. А 18 августа он примет участие в работе фантастической Ассамблеи, которая в этом году будет проходить с 18 по 21 августа 2017 года в загородном отеле «Райвола».

Джордж Мартин известен не только как создатель цикла повестей и сценария к сериалу «Игра престолов», но автор «Тысячи миров», «Путешествий Тафа» и «Умирающего света».

Писатель обладатель ряда литературных наград и премий: «Хьюго», «Небьюла», «Локуса», а также «Всемирной премии фэнтези».

На самой Ассамблее также предполагается вручение ряда наград: «Премия оргкомитета Ассамблей», «Фанткритик», «Новые горизонты» и «Бегущая по волнам».

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