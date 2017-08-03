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17:35 (мск), источник: Новый Калининград

В Польше задержали калининградца, который разогнал свой BMW i8 до 234 км/ч

Польская полиция задержала 42-летнего калининградца, который ехал на автомобиле марки BMW со скоростью 234 км/ч. Об этом сообщает портал Braniewo.

Автомобиль марки BMW i8 полиция остановила на шоссе S22. Управлявший иномаркой россиянин не был пристегнут ремнем безопасности, как и находившаяся в салоне пассажирка.

Водителю назначен штраф в 750 злотых (около 12,6 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на четверг) за превышение скорости в 134 км/ч и за езду без ремня безопасности. Пассажира оштрафовали на 100 злотых (около 1,7 тыс. рублей).

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