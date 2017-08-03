В Польше задержали калининградца, который разогнал свой BMW i8 до 234 км/ч

Автомобиль марки BMW i8 полиция остановила на шоссе S22. Управлявший иномаркой россиянин не был пристегнут ремнем безопасности, как и находившаяся в салоне пассажирка.

Водителю назначен штраф в 750 злотых (около 12,6 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на четверг) за превышение скорости в 134 км/ч и за езду без ремня безопасности. Пассажира оштрафовали на 100 злотых (около 1,7 тыс. рублей).