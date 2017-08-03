Почему Меркель так скучно одета
Что носит канцлер Германии Ангела Меркель.
Что носит канцлер Германии Ангела Меркель.
Ангела Меркель вместе с супругом Иоахимом Зауэром вновь отправилась отдыхать на север Италии. Папарацци обратили внимание, что из года в год во время путешествия канцлер Германии носит один и тот же наряд. Почему одежда играет второстепенную роль для Меркель и из чего состоит ее гардероб, разбиралась «Газета.Ru».
Свой долгожданный отпуск канцлер Германии Ангела Меркель и ее муж Иоахим Зауэр проводят в Ортлерских Альпах на севере Италии. Здесь супруги отдыхают уже пятый год подряд, занимаясь разновидностью скандинавской ходьбы. К выбору гардероба для путешествия Меркель, как всегда, подошла без особого энтузиазма.
Обсуждать наряды Меркель почти не принято — она всегда соблюдает деловой
Почему всегда так скучно
На стиль Меркель повлияло и ее детство, и профессиональные интересы, и менталитет. Канцлер Германии выросла в консервативной религиозной семье: ее отец был пастором в лютеранской церкви, мать преподавала иностранные языки.
Закончив школу, она поступила на физический факультет, затем работала в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР, а после перешла на работу в партию «Демократический прорыв». Посвящая все свободное время работе, у Меркель просто не оставалось времени ходить по магазинам и следить за последними трендами. Да и зачем? Когда человек занят исследованием
Занявшись политикой, Меркель
Униформа Меркель
Стиль Ангелы Меркель — это «униформа». На деловых встречах канцлер Германии всегда появляется в костюме одного фасона. Свободные брюки нейтрального оттенка (в основном это черный и беж), простая блуза, напоминающая футболку, и яркий пиджак. Цветовой палитре пиджаков Меркель может позавидовать иная модница — в коллекции есть все оттенки зеленого (от травяного до лайма), синего (от ультрамарина до небесного), желтого, фиолетового. Не боится канцлер и носить совсем яркие цвета (а между тем ей уже 63). Меркель не раз появлялась в пиджаках цвета фуксии, розового в духе барби, насыщенного красного, и даже
Многие ли
Уважение вызывает и тот факт, что Меркель абсолютно не волнует чужое мнение относительно ее внешнего вида. В одном из интервью модельер Карл Лагерфельд высказал свое недовольство по поводу широких брюк Меркель, в которых она была на встрече с Баракой Обамой. Кутюрье порекомендовал канцлеру «одеваться в соответствии с ее специфическими пропорциями». Уточнив, что в данном случае пропорции были ужасными, а брюки явно слишком длинные. Меркель рекомендациям не последовала и спустя время вновь вышла в свет в этом же фасоне брюк.
Образы для выхода в свет
Униформа проявляется и в нарядах, предназначенных для выхода в свет. Ангела Меркель либо появляется в одном и том же платье, либо надевает наряд одного фасона, но разных цветов (примечательно, что в этом случае все изделия выполнены из одной ткани). Так, в ярком
При выборе образа для неформального мероприятия, Меркель отдает предпочтение платьям в пол с глубоким декольте, слегка оголяющее плечи, и костюмам из юбки и пиджака.
Прическа
Неизменной в образе канцлера остается и прическа. Короткую стрижку часто называют «горшком», который вовсе не добавляет женственности образу. Тем ни менее, удлиненное каре — классическая прическа для