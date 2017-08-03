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18:30 (мск), источник: Газета.Ру

Почему Меркель так скучно одета

Что носит канцлер Германии Ангела Меркель.

Ангела Меркель вместе с супругом Иоахимом Зауэром вновь отправилась отдыхать на север Италии. Папарацци обратили внимание, что из года в год во время путешествия канцлер Германии носит один и тот же наряд. Почему одежда играет второстепенную роль для Меркель и из чего состоит ее гардероб, разбиралась «Газета.Ru».

Свой долгожданный отпуск канцлер Германии Ангела Меркель и ее муж Иоахим Зауэр проводят в Ортлерских Альпах на севере Италии. Здесь супруги отдыхают уже пятый год подряд, занимаясь разновидностью скандинавской ходьбы. К выбору гардероба для путешествия Меркель, как всегда, подошла без особого энтузиазма.

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Начиная с 2013 года, из года в год, во время отпуска канцлер носит одни и те же бежевые брюки и красную рубашку в белую клетку.

Обсуждать наряды Меркель почти не принято — она всегда соблюдает деловой дресс-код с минимальным вкраплением ярких оттенков. Однако именно в этом и проявляется ее фирменный стиль. Ангела — яркий представитель направления power dressing (это «одежда власти и силы», которую предпочитают сильные, влиятельные и независимые женщины, занимающие руководящую должность). Среди поклонниц направления значатся Мадлен Олбрайт и Маргарет Тэтчер.

Источник: AP 2017

Почему всегда так скучно

На стиль Меркель повлияло и ее детство, и профессиональные интересы, и менталитет. Канцлер Германии выросла в консервативной религиозной семье: ее отец был пастором в лютеранской церкви, мать преподавала иностранные языки.

Воспитание наложило свой отпечаток — с ранних лет Меркель привыкла к скромности и сдержанности.

Закончив школу, она поступила на физический факультет, затем работала в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР, а после перешла на работу в партию «Демократический прорыв». Посвящая все свободное время работе, у Меркель просто не оставалось времени ходить по магазинам и следить за последними трендами. Да и зачем? Когда человек занят исследованием квантово-химических и статистических методов, вопросы о внешнем виде отходят на второй план.

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Занявшись политикой, Меркель по-прежнему оставалась далека от моды. Впрочем, ей это вполне простительно — на родине канцлера женщины не уделяют большого внимания внешнему виду, носят непривлекательную мешковатую одежду и почти не красятся. Тем ни менее, западная пресса не упускает возможности сравнить стиль Меркель с нарядами Хиллари Клинтон и Терезы Мэй, ставя последних в пример. Но если США и Великобритания занимают лидирующие позиции в индустрии моды, наравне с Италией и Францией (именно эти страны составляют «большую четверку недель моды»), то в Германии отношение к фэшн-индустрии совсем иное. Среди немецких брендов, прорвавшихся на международную арену, значатся лишь Hugo Boss и s.Oliver (одни из самых консервативных брендов), и компании, специализирующиеся на спортивной одежде — Adidas, Puma, Bogner.

Униформа Меркель

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Стиль Ангелы Меркель — это «униформа». На деловых встречах канцлер Германии всегда появляется в костюме одного фасона. Свободные брюки нейтрального оттенка (в основном это черный и беж), простая блуза, напоминающая футболку, и яркий пиджак. Цветовой палитре пиджаков Меркель может позавидовать иная модница — в коллекции есть все оттенки зеленого (от травяного до лайма), синего (от ультрамарина до небесного), желтого, фиолетового. Не боится канцлер и носить совсем яркие цвета (а между тем ей уже 63). Меркель не раз появлялась в пиджаках цвета фуксии, розового в духе барби, насыщенного красного, и даже ярко-оранжевого. Интересно, что и фасон пиджака на ней всегда один и тот же — удлиненное изделие с V-образным вырезом и тремя пуговицами.

Рабочий гардероб Меркель лишний раз доказывает: она на столько занята политическими вопросами, что просто не считает нужным тратить время на такие глупости, как просмотр каталогов в поисках новых трендов.

Многие ли женщины-политики могут похвастаться столь серьезной отдачей работе? Например, Хиллари Клинтон во время президентской гонки на столько была озадачена своим внешним видом, что даже создала аккаунт в инстаграме, где доказывала, что она настоящий трендсеттер. Для этого Клинтон публиковала коллажи из фотографий своих нарядов и нарядов звезд, одетых точь-в-точь как она.

Источник: Reuters

Уважение вызывает и тот факт, что Меркель абсолютно не волнует чужое мнение относительно ее внешнего вида. В одном из интервью модельер Карл Лагерфельд высказал свое недовольство по поводу широких брюк Меркель, в которых она была на встрече с Баракой Обамой. Кутюрье порекомендовал канцлеру «одеваться в соответствии с ее специфическими пропорциями». Уточнив, что в данном случае пропорции были ужасными, а брюки явно слишком длинные. Меркель рекомендациям не последовала и спустя время вновь вышла в свет в этом же фасоне брюк.

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Образы для выхода в свет

Униформа проявляется и в нарядах, предназначенных для выхода в свет. Ангела Меркель либо появляется в одном и том же платье, либо надевает наряд одного фасона, но разных цветов (примечательно, что в этом случае все изделия выполнены из одной ткани). Так, в ярком платье-тунике с геометрическим рисунком канцлер была трижды — в 1996, в 2002, а затем и в 2009 году. А в наряде в пол цвета морской волны дважды — в 2008 и 2012 годах.

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При выборе образа для неформального мероприятия, Меркель отдает предпочтение платьям в пол с глубоким декольте, слегка оголяющее плечи, и костюмам из юбки и пиджака.

Прическа

Источник: Reuters

Неизменной в образе канцлера остается и прическа. Короткую стрижку часто называют «горшком», который вовсе не добавляет женственности образу. Тем ни менее, удлиненное каре — классическая прическа для женщин-политиков. Ей отдавали предпочтение ведущие фигуры, среди которых Кондолиза Райс, Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй, Мадлен Олбрайт. К тому же, к своим волосам Меркель относится отнюдь не безразлично. За длину и цвет волос канцлера отвечает известный в фэшн-среде парикмахер Удо Вальц. На публике Меркель всегда появляется с легкой укладкой (объем у корней), да и седых волос на ее голове еще ни разу не было замечено.

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