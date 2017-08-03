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18:19 (мск), источник: Sputnik.by

Бобруйский Хатико дождался хозяина

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Овчарка, которая две недели просидела у остановки общественного транспорта в Бобруйске, дождалась хозяев и вернулась домой.

О потерявшейся собаке с ошейником и людях, которые ее подкармливали, накануне рассказало бобруйское издание «Коммерческий курьер».

Хозяева позвонили в редакцию утром в четверг 2 августа. Пес радостно встретил бобруйчанина, а когда собаку привезли домой в поселок Черепичный, радостно оббежал все уголки участка.

Издание публикует фото бобруйского Хатико, который оказался Джеком, вместе с хозяином Александром. Мужчина рассказал, что пес потерялся месяц назад. Хозяева также поблагодарили через журналистов всех людей, которые все это время подкармливали их Джека.

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