Бобруйский Хатико дождался хозяина
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Овчарка, которая две недели просидела у остановки общественного транспорта в Бобруйске, дождалась хозяев и вернулась домой.
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Овчарка, которая две недели просидела у остановки общественного транспорта в Бобруйске, дождалась хозяев и вернулась домой.
О потерявшейся собаке с ошейником и людях, которые ее подкармливали, накануне рассказало бобруйское издание «Коммерческий курьер».
Хозяева позвонили в редакцию утром в четверг 2 августа. Пес радостно встретил бобруйчанина, а когда собаку привезли домой в поселок Черепичный, радостно оббежал все уголки участка.
Издание публикует фото бобруйского Хатико, который оказался Джеком, вместе с хозяином Александром. Мужчина рассказал, что пес потерялся месяц назад. Хозяева также поблагодарили через журналистов всех людей, которые все это время подкармливали их Джека.