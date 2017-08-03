Казахстанский hand made пользуется особым спросом у туристов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гости столицы активно скупают продукцию казахстанских
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гости столицы активно скупают продукцию казахстанских
Особым спросом у туристов пользуются эксклюзивная продукция из кожи, керамики, дерева и глины, различные ювелирные украшения, традиционная казахская вышивка, кошельки и сумки, детские тапочки и другие сувенирные изделия, изготовленные вручную.
«Любой турист ищет эксклюзивную продукцию ручной работы, поэтому они активно скупают изделия с национальным орнаментом, выполненные в этническом стиле. Потому что, приехав в Казахстан, они не будут брать изделия, которые проштампованы, допустим, в Китае или
«Весь мир сейчас движется в направлении эко и этно. Это становится большим трендом, поэтому все изделия, которые производят
Выставка продлится в Астане до конца проведения ЭКСПО-2017.