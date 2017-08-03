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20:43 (мск), источник: Kazinform

Казахстанский hand made пользуется особым спросом у туристов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гости столицы активно скупают продукцию казахстанских мастеров-ремесленников, представленную на выставке-ярмарке национального искусства «Шеберлер ауылы», передает медиацентр столичного акимата.

Источник: Kazinform

Особым спросом у туристов пользуются эксклюзивная продукция из кожи, керамики, дерева и глины, различные ювелирные украшения, традиционная казахская вышивка, кошельки и сумки, детские тапочки и другие сувенирные изделия, изготовленные вручную.

«Любой турист ищет эксклюзивную продукцию ручной работы, поэтому они активно скупают изделия с национальным орнаментом, выполненные в этническом стиле. Потому что, приехав в Казахстан, они не будут брать изделия, которые проштампованы, допустим, в Китае или где-нибудь в другой соседней стране, которые не символизируют нашу страну, выставку ЭКСПО», — рассказала организатор ярмарки «Шеберлер ауылы» Айгуль Жансерикова.

Выставка-ярмарка национального искусства «Шеберлер ауылы» расположилась возле монумента «Байтерек» и открыта с начала июля. Здесь представлена продукция казахстанских мастеров-ремесленников из разных регионов Казахстана: Алматы, Астаны, Южного Казахстана, Петропавловска, Атырау, Костаная и Семея. Любой желающий может прибрести сувениры с символикой Казахстана по доступным ценам, выполненные в стиле hand made.

«Весь мир сейчас движется в направлении эко и этно. Это становится большим трендом, поэтому все изделия, которые производят ремесленники-традиционалисты, они как раз выполненные в этом стиле. Цены здесь приемлемы и доступны для многих. Так как за прилавком стоят не перекупщики, а сами производители или их представители», — сообщила А. Жансерикова.

Выставка продлится в Астане до конца проведения ЭКСПО-2017.

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