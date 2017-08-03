Психологи объяснили, почему родители сюсюкаются с младенцами

Источник: Publika.md

Марина Калашникова, психолог из Университета Западного Сиднея, поясняет: наши предки стали разговаривать «детским голосом» со своими младенцами, чтобы казаться для них менее страшными. И поскольку эта привычка облегчала детям изучение слов, вскоре она укоренилась в наших генах.

Чтобы найти истоки «глупых бесед» с детьми, исследователи изучили материнскую артикуляцию. Они обнаружили, что во время сюсюканий матери неосознанно настраивают голосовые связки на более высокую тональность.

В предыдущих исследованиях сообщалось, что такие «высокие контакты» помогают детям запоминать первые слова. Однако это не объясняет, откуда вообще взялась такая привычка, пишет moya-planeta. ru.

Калашникова предположила, что доисторические мамы, обладавшие более низкими и скрипучими голосами, повинуясь материнскому инстинкту, старались не испугать свое чадо агрессивными нотками в речи, передает The Daily Mail.