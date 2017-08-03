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17:18 (мск), источник: Publika.md

Психологи объяснили, почему родители сюсюкаются с младенцами

Если вы замечаете, что разговариваете со своим маленьким ребенком «глупым голосом», не вините себя. Скорее всего, эта странная особенность пришла к современным людям от доисторических пещерных людей — наших предков.

Источник: Publika.md

Марина Калашникова, психолог из Университета Западного Сиднея, поясняет: наши предки стали разговаривать «детским голосом» со своими младенцами, чтобы казаться для них менее страшными. И поскольку эта привычка облегчала детям изучение слов, вскоре она укоренилась в наших генах.

Чтобы найти истоки «глупых бесед» с детьми, исследователи изучили материнскую артикуляцию. Они обнаружили, что во время сюсюканий матери неосознанно настраивают голосовые связки на более высокую тональность.

В предыдущих исследованиях сообщалось, что такие «высокие контакты» помогают детям запоминать первые слова. Однако это не объясняет, откуда вообще взялась такая привычка, пишет moya-planeta.ru.

Калашникова предположила, что доисторические мамы, обладавшие более низкими и скрипучими голосами, повинуясь материнскому инстинкту, старались не испугать свое чадо агрессивными нотками в речи, передает The Daily Mail.

Со временем все больше мам и пап стали использовать метод сюсюканья в общении с ребенком, а в итоге этот процесс превратился в поведенческий признак всех представителей Homo Sapiens.

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