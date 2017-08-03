Полицейские нашли пропавшего 13-летнего Марка Прокофьева из Волгограда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, подростка нашли в четверг, 3 августа, в городе Ртищево. «Преступлений в отношении ребенка не совершено, в ближайшее время он будет передан законным представителям», — добавили в главке.