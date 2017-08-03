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17:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Полицейские нашли пропавшего 13-летнего Марка Прокофьева из Волгограда

Правоохранители нашли пропавшего 13-летнего Марка Прокофьева из Волгограда в Саратовской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, подростка нашли в четверг, 3 августа, в городе Ртищево. «Преступлений в отношении ребенка не совершено, в ближайшее время он будет передан законным представителям», — добавили в главке.

Напомним, что на днях полиция обращалась к волгоградцам за помощью в поиске ребенка. Мальчик исчез 31 июля. Подросток вышел из дома в Михайловском районе Волгоградской области и не вернулся.

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