Обновленная «Детская аллея славы» откроется в Канавинском районе Нижнего Новгорода 4 августа
Обновленная «Детская аллея славы» откроется в Канавинском районе Нижнего Новгорода 4 августа 2017 года. Об этом сообщает
Обновленная «Детская аллея славы» откроется в Канавинском районе Нижнего Новгорода 4 августа 2017 года. Об этом сообщает
Мероприятие организовано в преддверии празднования 89-летней годовщины со дня основания Канавинского района. В рамках торжественного мероприятия состоится чествование 50 учащихся школ района, лучшие из которых были выбраны по пяти номинациям: «Спорт», «Искусство», «Музыка», «Учеба» и «Творчество». Каждому лауреату будут вручены благодарственные письма, сладкие подарки и сертификаты на посещение дельфинария. Торжественная церемония открытия обновленной Детской аллеи славы состоится в 14:00 в парке им. 1 Мая.
СПРАВКА
Старт новому проекту — Детской аллее славы Канавинского района — был дан в День города 12 июня 2016 года. В этот день в парке им. 1 Мая были размещены фотографии 35 юных канавинцев. Позднее были установлены еще 15 дополнительных конструкций.