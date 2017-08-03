Обновленная «Детская аллея славы» откроется в Канавинском районе Нижнего Новгорода 4 августа

Мероприятие организовано в преддверии празднования 89-летней годовщины со дня основания Канавинского района. В рамках торжественного мероприятия состоится чествование 50 учащихся школ района, лучшие из которых были выбраны по пяти номинациям: «Спорт», «Искусство», «Музыка», «Учеба» и «Творчество». Каждому лауреату будут вручены благодарственные письма, сладкие подарки и сертификаты на посещение дельфинария. Торжественная церемония открытия обновленной Детской аллеи славы состоится в 14:00 в парке им. 1 Мая.