Молодожены и их свадебный фотограф поспорили из-за 150 долларов. В итоге семья заплатит больше миллиона
В Техасе завершился продолжавшийся больше двух лет процесс — молодая пара судилась со своим свадебным фотографом.
В Техасе завершился продолжавшийся больше двух лет процесс — молодая пара судилась со своим свадебным фотографом.
Конфликт начался
150 долларов за обложку
Нили и Эндрю Молдован поженились в октябре 2014 года в Далласе; торжество прошло в местном «клубе нефтяников» Dallas Petroleum Club. Задокументировать событие пригласили фотографа Андреа Полито, которая десять лет занималась свадебными съемками, а также специализировалась на фотосессиях с детьми и портретах. Нили Молдован была относительно популярным
Через несколько месяцев на местном подразделении телеканала NBC вышел репортаж об обманутых молодоженах: Нили и Эндрю Молдован показали репортерам пустые рамки от фотографий и рассказали, что Полито отказывается отдавать им фотографии со свадьбы. По их словам, фотограф требовала дополнительную плату за свои услуги, хотя пара заплатила за все, что они обсуждали заранее. Историю опубликовали и другие СМИ: например, в таблоиде Daily Mail она вышла под заголовком «Свадебный фотограф удерживает снимки в заложниках, потому что молодожены не хотят платить за услуги, не прописанные в контракте».
По утверждению пары, в сумму контракта с фотографом входил свадебный альбом, выполненный на заказ. Но семья Молдован не ожидала, что за обложку альбома придется платить отдельно — именно она и стоила 150 долларов. «Нам не сложно заплатить, — приводит издание слова Нили Молдован, — но для нас это дело принципа». По словам супругов, от них потребовали внести плату за обложку до 18 февраля 2015 года, иначе все фотографии с их свадьбы будут заархивированы, и за доступ к ним пришлось бы заплатить еще 250 долларов. «Это разбивает нам сердце, ведь это наши воспоминания», — сказали журналистам молодожены.
После огласки в СМИ выяснились и другие подробности: оказалось, что в контракте действительно ничего не говорилось про обложку свадебного альбома, а сам он был обозначен как «40-страничный альбом с 80 фотографиями». Молодоженам предлагали выбрать из нескольких вариантов обложки, стоимость которых начиналась от 125 долларов; сотрудница Полито рекомендовала вариант за 150 долларов — как более долговечный. Разногласие случилось именно
20 января Андреа Полито опубликовала подробное заявление у себя на сайте, в котором говорила, что лишь в двух процентах случаев ее клиенты оставались
1,08 миллиона долларов за клевету
В марте 2015 года Андреа Полито подала в суд на Нили и Эндрю Молдован за клевету и урон, нанесенный ее репутации и бизнесу. Полито также предоставила суду скриншоты переписки с клиентами, из которых выяснилось, что она была готова пойти на уступки и не брать дополнительную плату за обложку альбома. Однако, по утверждению Полито, Нили и Эндрю Молдован предпочли не разрешать конфликт и «упорствовали в своем желании предать историю огласке», публично ославить фотографа и разрушить ее бизнес.
Суд постановил, что публикации супругов в соцсетях содержали клевету в адрес Полито, эти действия были спланированной местью, а фотограф не нарушила никаких условий контракта. Нили и Эндрю Молдован пока не отреагировали на решение суда; блог Нили Молдован и ее страницы в фейсубке и твиттере удалены, а инстаграм переведен в закрытый режим.
Андреа Полито рассказала журналистам, что решение суда принесло ей долгожданное облегчение, так как самым тяжелым за последнюю пару лет было чувство стыда: «На протяжении двух с половиной лет мне было неловко даже появляться в школе моей дочери. Теперь они знают, что я победила». На своем официальном сайте фотограф сообщает, что продолжит заниматься свадебными съемками и частными фотосессиями, но также хочет помогать другим фотографам строить бизнес. Полито рассказала, что работает над созданием образовательной
Ольга Страховская