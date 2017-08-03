Велозаезд среди девушек пройдёт в Иркутске 5 августа

Заявку можно заполнить в группе акции в социальной сети «ВКонтакте». Старт мероприятия — на острове Юность в 13 часов. И как заверяют его устроители, на велопараде состоится розыгрыш велосипеда. Он достанется победительнице в номинации «Лучшее оформление».