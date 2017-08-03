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18:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Велозаезд среди девушек пройдёт в Иркутске 5 августа

Традиционный велозаезд среди девушек пройдёт в Иркутске в предстоящую субботу, 5 августа. Как сообщают организаторы, участвовать могут не только сами леди, но и их мужья, дети, друзья.

Заявку можно заполнить в группе акции в социальной сети «ВКонтакте». Старт мероприятия — на острове Юность в 13 часов. И как заверяют его устроители, на велопараде состоится розыгрыш велосипеда. Он достанется победительнице в номинации «Лучшее оформление».

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