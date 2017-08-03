Суд отправил Цыбко в колонию на 9 лет
За взяточничество.
За взяточничество.
3 августа 2017 года Озерский горсуд вынес приговор бывшему члену Совета Федерации от Челябинской области Константину Цыбко. Его признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 70 миллионов рублей штрафа, передает «Уралинформбюро».
Цыбко взяли под стражу в зале суда. Следует отметить, что
По данным следствия, бывший сенатор получил две взятки на сумму около 27 миллионов рублей. Деньги ему передали бывший