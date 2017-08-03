В Мексике нашли гибрид ящерицы и червя
На севере Мексики нашли странное пресмыкающееся, похожее на червя и ящерицу одновременно.
На севере Мексики нашли странное пресмыкающееся, похожее на червя и ящерицу одновременно.
Об этом сообщается в журнале Live Science.
Тело найденного животного розового цвета и кольчатое. При этом у ящерицы есть только передние лапы. Профессор эволюционной биологии и герпетологии университета Ратджерс в Ньюарке Сара Руан обнаружила ящерицу в мексиканском штате Нижняя Калифорния.
Оказалось, что ящерица относится к отряду чешуйчатых пресмыкающихся — двуходок (Amphisbaenia), и никак не связана с подотрядами змей и ящериц. Мексиканская кротовая ящерица длиной составляет 24 см, и ученые предполагают, что змеи, которые перемещаются по тоннелям, вырытым ящерицей, являются ее естественным врагом.
Как и подотряд ящериц, двуходки или амфисбены способны отбрасывать свой хвост, который, однако, после этого трюка не вырастает заново.