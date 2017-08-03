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18:10 (мск), источник: Индикатор

В Мексике нашли гибрид ящерицы и червя

На севере Мексики нашли странное пресмыкающееся, похожее на червя и ящерицу одновременно.

Об этом сообщается в журнале Live Science.

Тело найденного животного розового цвета и кольчатое. При этом у ящерицы есть только передние лапы. Профессор эволюционной биологии и герпетологии университета Ратджерс в Ньюарке Сара Руан обнаружила ящерицу в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Из-за того, что эти ящерицы преимущественно обитают под землей, их достаточно сложно встретить на поверхности и изучить.

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Оказалось, что ящерица относится к отряду чешуйчатых пресмыкающихся — двуходок (Amphisbaenia), и никак не связана с подотрядами змей и ящериц. Мексиканская кротовая ящерица длиной составляет 24 см, и ученые предполагают, что змеи, которые перемещаются по тоннелям, вырытым ящерицей, являются ее естественным врагом.

Как и подотряд ящериц, двуходки или амфисбены способны отбрасывать свой хвост, который, однако, после этого трюка не вырастает заново.

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