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18:10 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе внесли изменения в схему дорожного движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости (Крым). Муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения внесла изменения в схему организации дорожного движения в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

В частности, по решению комиссии, возле учреждения УФСИН по улице Ким появится знак «Остановка запрещена», а в районе рынка на улице Залесской — «лежачие полицейские». Кроме того, по ул. Краманова, 3 будет организовано одностороннее движение, а по переулку Персиковый машины смогут двигаться в двух направлениях. В администрации отметили, что в соответствии с поручениями главы Республики Сергея Аксенова и главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, уполномоченные службы изучат возможность организации одностороннего движения по улицам Менделеева, Генерала Попова и Тренева.

Комиссия также рассмотрела ряд вопросов, связанных с установкой светофорных объектов, шлагбаумов, выделением специализированных мест для водителей инвалидов, установкой «лежачих полицейских» и ограждений на различных улицах крымской столицы.

«В ближайшее время решения комиссии получат нормативное закрепление путем принятия соответствующих постановлений администрации города», — говорится в сообщении пресс-службы.

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