В Симферополе внесли изменения в схему дорожного движения

В частности, по решению комиссии, возле учреждения УФСИН по улице Ким появится знак «Остановка запрещена», а в районе рынка на улице Залесской — «лежачие полицейские». Кроме того, по ул. Краманова, 3 будет организовано одностороннее движение, а по переулку Персиковый машины смогут двигаться в двух направлениях. В администрации отметили, что в соответствии с поручениями главы Республики Сергея Аксенова и главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, уполномоченные службы изучат возможность организации одностороннего движения по улицам Менделеева, Генерала Попова и Тренева.