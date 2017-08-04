6 парковых зон региона получат новую жизнь

Пока в программе участвуют 11 муниципальных образований региона, в том числе Нижний Новгород, Дзержинск, Балахна, Выкса и другие. Всего в Нижегородской области до конца этого года планируется благоустроить 129 дворов, 12 общественных пространств и 6 парковых зон.



Город Первомайск стал первым населенным пунктом, где подрядчик уже приступил к работе. В Нижнем Новгороде пока только объявлены аукционы по выбору подрядных организаций. В областном центре первыми будут благоустроены 3 общественных пространства — площадь Киселева в Автозаводском районе, территория вокруг Мещерского озера в Канавинском и Большая Покровская улица.



Эти территории были выбраны горожанами из 9 предложенных вариантов. Кроме того, новый облик приобретут ряд дворов в тех же районах — Автозаводском, Канавинском и Нижегородском. Там жители оказались самыми активными, поскольку по условиям проекта, именно они должны подать заявку и самостоятельно составить дизайн-проект будущего облика придомовой территории.



Сейчас в Нижегородской области формируется программа до 2022 года. Заявки от жителей на участие в ней должны быть поданы в органы местного самоуправления примерно до середины осени.