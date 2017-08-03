Узбекистанец просит шымкентцев вызволить друзей из рабства
Парень из Узбекистана попросил шымкенцев спасти его друзей, попавших в рабство. В социальной сети «Одноклассники» появилось необычное объявление с просьбой о помощи, сообщает Otyrar.kz.
Парень из Узбекистана попросил шымкенцев спасти его друзей, попавших в рабство. В социальной сети «Одноклассники» появилось необычное объявление с просьбой о помощи, сообщает Otyrar.kz.
В обращении к шымкентцам написано, что молодых людей держат на кирпичном заводе в Шымкенте в микрорайоне «Сауле» (точное название удалось выяснить во время переписки с автором обращения).
Нурик из Узбекистана очень просил помочь и дал номер телефона одного из своих друзей, находящегося на кирпичном заводе. Во время телефонного разговора с парнем, находящимся в рабстве, молодой человек не смог внятно объяснить, где он находится. В разговоре он упоминал только кирпичный завод и воинскую часть.
Журналисты сумели найти предприятие, однако заложники выйти отказались, сославшись на угрозы работодателя. Тем не менее они свободно общаются по сотовому телефону. Почему они сами не обратились в правоохранительные органы, пока не сообщается.
Полицейские уже занимаются расследованием данного дела.