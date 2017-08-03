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19:00 (мск), источник: ТАСС

Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере

Актер исполнил роль министра магии Корнелиуса Фаджа.

Источник: AFP 2017

ТАСС, 3 августа. Британский актер Роберт Харди, сыгравший министра магии Корнелиуса Фаджа в экранизации серии романов о Гарри Поттере, скончался на 92-м году жизни. Об этом в четверг сообщила газета The Independent.

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О смерти актера рассказали его родственники. По их словам, он прожил «огромную жизнь, добившись успеха в кино, театре и телевидении за 70 лет карьеры».

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Последней картиной, в которой снялся Харди, был фильм «Крошка Доррит» (Litte Dorrit, 2008).

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