Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере
Актер исполнил роль министра магии Корнелиуса Фаджа.
Актер исполнил роль министра магии Корнелиуса Фаджа.
ТАСС, 3 августа. Британский актер Роберт Харди, сыгравший министра магии Корнелиуса Фаджа в экранизации серии романов о Гарри Поттере, скончался на 92-м году жизни. Об этом в четверг сообщила газета The Independent.
О смерти актера рассказали его родственники. По их словам, он прожил «огромную жизнь, добившись успеха в кино, театре и телевидении за 70 лет карьеры».
Последней картиной, в которой снялся Харди, был фильм «Крошка Доррит» (Litte Dorrit, 2008).