Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
"Не должно быть дворцов": Путин обратился к "Газпрому" с призывом
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Пусть катятся»: в Киеве прощаются с желающими паспорт РФ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
20:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы пять лучших направлений для секс-туризма

Британская газета Daily Star перечислила пять лучших, по мнению ее редакторов, направлений для секс-туризма. Список выложен на сайте издания в четверг, 3 августа.

Источник: Reuters

В перечень, места в котором не ранжируются, вошел Таиланд. Интимные услуги в азиатском королевстве, помимо борделей, оказывают также в массажных салонах, барах Go-Go, кабаре и других заведениях. Несмотря на официальный запрет на проституцию в стране, в этой индустрии заняты тысячи девушек.

Читайте также
Психологи нашли для семейных пар приятный способ жить долго и счастливо

В топ-5 также оказался бразильский город Рио-де-Жанейро. Журналисты отмечают, что жительницы этой страны считаются одними из самых сексуальных женщин в мире. Кроме того, в Бразилии легализована проституция.

В список также попали Канарские острова в Испании, где действует множество секс-клубов для одиночек и пар. В Доминиканской Республике в интимной индустрии задействованы, по разным данным, от 60 до 100 тысяч женщин. В стране растет число отдыхающих, прибывающих туда ради любовных утех.

На Филиппинах, где проституция находится вне закона, в этой сфере тем не менее работают около 500 тысяч девушек. Примерно 40−60 процентов путешественников, посещающих островное государство, едут туда за интимными услугами.

В опубликованный в феврале текущего года аналогичный список были включены направления в Испании, Мексике, США и Ямайке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
Путин предложил запретить изъятие жестких дисков при обысках
Лавров и Тиллерсон обсудят отношения России и США в Маниле
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Белых
В Абхазии обнародовали список пострадавших при взрывах россиян
Бывшему сенатору Цыбко дали девять лет колонии строгого режима
Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в «Гарри Поттере»
Boeing Dreamliner нарисовал в небе Boeing Dreamliner
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь