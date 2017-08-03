Названы пять лучших направлений для секс-туризма
Британская газета Daily Star перечислила пять лучших, по мнению ее редакторов, направлений для
Британская газета Daily Star перечислила пять лучших, по мнению ее редакторов, направлений для
В перечень, места в котором не ранжируются, вошел Таиланд. Интимные услуги в азиатском королевстве, помимо борделей, оказывают также в массажных салонах, барах
В топ-5 также оказался бразильский город
В список также попали Канарские острова в Испании, где действует множество
На Филиппинах, где проституция находится вне закона, в этой сфере тем не менее работают около 500 тысяч девушек. Примерно 40−60 процентов путешественников, посещающих островное государство, едут туда за интимными услугами.
В опубликованный в феврале текущего года аналогичный список были включены направления в Испании, Мексике, США и Ямайке.