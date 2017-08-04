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09:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Серия кинопоказов в рамках IV Международного фестиваля уличного кино стартует в Нижнем Новгороде 4 августа

Сразу после демонстрации фильмов зрителям предложат с помощью фонариков на мобильных телефонах проголосовать за лучшую из кинолент.

Серия кинопоказов в рамках IV Международного фестиваля уличного кино стартует в Нижнем Новгороде 4 августа.

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, нижегородцам продемонстрируют лучшие короткометражные фильмы молодых российских кинорежиссеров.

Первый кинопоказ состоится в Александровском саду 4 августа в 20:30, позже 11 августа в Сормове, а 25 августа в Автозаводском районе. Сразу после демонстрации фильмов зрителям предложат с помощью фонариков на мобильных телефонах проголосовать за лучшую из кинолент.

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