Серия кинопоказов в рамках IV Международного фестиваля уличного кино стартует в Нижнем Новгороде 4 августа.

Первый кинопоказ состоится в Александровском саду 4 августа в 20:30, позже 11 августа в Сормове, а 25 августа в Автозаводском районе. Сразу после демонстрации фильмов зрителям предложат с помощью фонариков на мобильных телефонах проголосовать за лучшую из кинолент.