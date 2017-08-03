Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Умеренные возлияния грозят ожирением
"Возможности ухода РФ из Крыма нет": СМИ в США о новых санкциях
Наследников имущества защитит новый закон
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Софи Кальчева рассказала, почему рассталась с Басковым – СМИ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
19:57 (мск), источник: Вести.Ru

Пользователи сделали вид, что возмущены видео с голыми стюардессами

Один из житель Алма-Аты заметил в Сети и разместил в своем «Фейсбуке» рекламу казахстанского сервиса Chokotravel, в котором снялись абсолютно голые стюардессы и опубликовал его в сети. Причем, то, что девушки обнажены, становится понятно не сразу, а только когда камера «отъезжает», видно, как они прикрывают «пикантное место» своими форменными пилотками.

После того, как видео появилось в Сети, в казахстанском сегменте Интернета развернулась бурная дискуссия. Ряд пользователей ополчился на эту рекламу, считая, что это «пошлятина», подобная рекламе «публичного дома. Правда, в основном такие комментарии оставляют женщины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужская же часть комментаторов в основном отреагировала на этот пикантный ролик совсем иначе. «Большинство женщин не любит, когда показывают других женщин, но голыми и привлекательными. Интересно, как это называется в психологии?» — спрашивает один из пользователей.

Другие же признаются: купить билеты — не купят, но ролик посмотрят еще раз.

Однако как бы кто ни относился к этой рекламе, факт есть факт: она уже собрала множество просмотров и комментариев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Смертельная прогулка: в Абхазии разбился самолет с россиянами
Свадьба внука Пугачевой: Пресняков женился на соседке по даче
Путин предложил запретить изъятие жестких дисков при обысках
Лавров и Тиллерсон обсудят отношения России и США в Маниле
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Белых
В Абхазии обнародовали список пострадавших при взрывах россиян
Бывшему сенатору Цыбко дали девять лет колонии строгого режима
Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в «Гарри Поттере»
Boeing Dreamliner нарисовал в небе Boeing Dreamliner
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь