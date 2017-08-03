Пользователи сделали вид, что возмущены видео с голыми стюардессами

После того, как видео появилось в Сети, в казахстанском сегменте Интернета развернулась бурная дискуссия. Ряд пользователей ополчился на эту рекламу, считая, что это «пошлятина», подобная рекламе «публичного дома. Правда, в основном такие комментарии оставляют женщины.

Мужская же часть комментаторов в основном отреагировала на этот пикантный ролик совсем иначе. «Большинство женщин не любит, когда показывают других женщин, но голыми и привлекательными. Интересно, как это называется в психологии?» — спрашивает один из пользователей.

Другие же признаются: купить билеты — не купят, но ролик посмотрят еще раз.