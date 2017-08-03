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20:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Полуголые австралийские пожарные сфотографировались с коалами

В Австралии пожарные сфотографировались голыми по пояс для благотворительного календаря на 2018 год. Об этом пишет в четверг, 3 августа, Daily Mail.

Вместе со спасателями в фотосессии также приняли участие животные, в том числе коалы. Всю выручку от продажи фотоальбомов передадут больнице для диких зверей при Австралийском зоопарке, где проходила часть фотосессии.

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Впервые данный календарь был создан в 1993 году. Отмечается, что конкуренция за попадание на его страницы неизменно очень велика, в конкурсе участвуют пожарные со всей страны.

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«Отбор с каждым годом все жестче», — посетовал попавший на страницы издания Энтони Ханна (Anthony Hanna).

Как рассказал еще один герой календаря Кейл Кинг (Cale King), для съемок ему пришлось интенсивно тренироваться в спортзале на протяжении трех-четырех месяцев.

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Новый календарь представлен в шести версиях.

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