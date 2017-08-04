В грибановском поселке корова отелилась тройней
Корова Милка отелилась тройней в поселке Симкин Грибановского района в четверг, 3 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава
Корова Милка отелилась тройней в поселке Симкин Грибановского района в четверг, 3 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава
Супруги Стариловы пять лет занимаются животноводством. В 2014 году получили грант на развитие фермы. В хозяйстве более 120 голов крупного рогатого скота.
— Для коровы Милки — это четвертый отел. Но всегда рождался один теленок. А в этот раз -тройня, все телочки и разной расцветки. Я всю жизнь работаю в сельском хозяйстве, но такое впервые вижу, — рассказал Игорь Старилов.
По словам ветврача Ивана Козьменко, это довольно редкое явление.
— Работаю давно и такого случая не было. Двойни рождались. Как правило, все телята выживают. В данном случае телята в норме, через полчаса после отела они поднялись. На корове такой рождение тройни может отразиться в единичных случаях, — пояснил Иван Козьменко.