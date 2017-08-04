В грибановском поселке корова отелилась тройней

Супруги Стариловы пять лет занимаются животноводством. В 2014 году получили грант на развитие фермы. В хозяйстве более 120 голов крупного рогатого скота.

— Для коровы Милки — это четвертый отел. Но всегда рождался один теленок. А в этот раз -тройня, все телочки и разной расцветки. Я всю жизнь работаю в сельском хозяйстве, но такое впервые вижу, — рассказал Игорь Старилов.

По словам ветврача Ивана Козьменко, это довольно редкое явление.