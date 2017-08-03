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20:21 (мск), источник: Newtimes.kz

В Мангистау женщина через суд потребовала у свекрови вернуть свое приданое

В Мангистауской области женщина через суд добилась от семьи супруга возврата своего приданого, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Мунайлинского районного суда.

Истец А. обратилась в суд с иском о принуждении свекра и свекрови возвратить принадлежащее ей имущество (приданое) в связи с разводом.

Сообщается, что при содействии медиатора стороны пришли к соглашению об урегулировании спора.

«Согласно достигнутому соглашению, гражданка А. указала перечень имущества, а родители супруга обязались возвратить ей его. При этом имущество подлежит вывозу самой гражданкой А. за свой счет», — говорится в сообщении пресс-службы.

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