В Мангистау женщина через суд потребовала у свекрови вернуть свое приданое
В Мангистауской области женщина через суд добилась от семьи супруга возврата своего приданого, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Мангистауской области женщина через суд добилась от семьи супруга возврата своего приданого, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Истец А. обратилась в суд с иском о принуждении свекра и свекрови возвратить принадлежащее ей имущество (приданое) в связи с разводом.
Сообщается, что при содействии медиатора стороны пришли к соглашению об урегулировании спора.
«Согласно достигнутому соглашению, гражданка А. указала перечень имущества, а родители супруга обязались возвратить ей его. При этом имущество подлежит вывозу самой гражданкой А. за свой счет», — говорится в сообщении