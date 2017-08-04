Подсчитана прожорливость кошек и собак

Он пришел к выводу, что содержание питомцев приводит к дополнительному росту содержания парниковых газов в атмосфере, оказывает серьезное влияние на климат Земли. Результаты расчетов представлены в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

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Только в США проживает около 163 миллионов кошек и собак, при этом основную часть их рациона составляют продукты животного происхождения. На производство мяса и кормов тратится больше энергии, воды и используется больше земель, чем для выращивания сельскохозяйственных растений. Кроме того, это сильно вредит окружающей среде, в том числе происходит эрозия почв и загрязняются водоемы.

Согласно оценкам ученого, кошкам и собакам в США для проживания требуется 19 процентов от той пищевой энергии, что потребляют американцы. При этом количество отходов жизнедеятельности животных сравнимо с тем, что производят более 6,5 миллиона человек. При этом содержание домашних животных способствует выбросам метана и оксида азота, эквивалентным примерно 64 миллионам тонн углекислого газа.