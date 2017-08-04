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00:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитана прожорливость кошек и собак

Географ Грегори Окин (Gregory Okin) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе подсчитал, что живущие в США домашние животные — кошки и собаки — потребляют столько же пищи, сколько пятая часть всего населения страны.

Он пришел к выводу, что содержание питомцев приводит к дополнительному росту содержания парниковых газов в атмосфере, оказывает серьезное влияние на климат Земли. Результаты расчетов представлены в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

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Только в США проживает около 163 миллионов кошек и собак, при этом основную часть их рациона составляют продукты животного происхождения. На производство мяса и кормов тратится больше энергии, воды и используется больше земель, чем для выращивания сельскохозяйственных растений. Кроме того, это сильно вредит окружающей среде, в том числе происходит эрозия почв и загрязняются водоемы.

Согласно оценкам ученого, кошкам и собакам в США для проживания требуется 19 процентов от той пищевой энергии, что потребляют американцы. При этом количество отходов жизнедеятельности животных сравнимо с тем, что производят более 6,5 миллиона человек. При этом содержание домашних животных способствует выбросам метана и оксида азота, эквивалентным примерно 64 миллионам тонн углекислого газа.

По мнению Окина, чтобы уменьшить влияние на климат, следует отдавать предпочтение тем породам собак и кошек, что потребляют меньше мяса. Кроме того, их можно кормить не дорогостоящими кормами, а пищей, которую не доели хозяева. Однако без значительного уменьшения количества домашних животных воздействие на окружающую среду по-прежнему останется сильным.

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