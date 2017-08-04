Ежегодный фестиваль народных ремесел «Кустари» пройдет в Приморье

Владивосток, 4 августа, PrimaMedia.

IV фестиваль народных ремесел «Кустари» в ЗАТО Фокино откроется в ближайшую субботу, 5 августа, в 11.00 часов на территории музея-мастерской «Жар-птица». Более 50 умельцев со всего края дадут всем желающим мастер-классы, также гостей фестиваля будет ждать выставка-ярмарка, выступления творческих коллективов края и средневековая кухня, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже на протяжении нескольких лет фестиваль «Кустари» радует своих гостей разнообразной программой. Ежегодно на праздник приезжает множество мастеров-ремесленников со всего Приморья, которые готовы поделиться своими знаниями и умениями со всеми желающими. Среди них — мастера росписи по керамике и дереву, кузнецы, гончары, кожевники, стеклодувы и многие другие.