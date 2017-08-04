Ежегодный фестиваль народных ремесел «Кустари» пройдет в Приморье
В программе праздника:
В программе праздника:
Владивосток, 4 августа, PrimaMedia.
IV фестиваль народных ремесел «Кустари» в ЗАТО Фокино откроется в ближайшую субботу, 5 августа, в 11.00 часов на территории
Уже на протяжении нескольких лет фестиваль «Кустари» радует своих гостей разнообразной программой. Ежегодно на праздник приезжает множество
Посетителей мероприятия так же ожидает дегустация блюд настоящей средневековой кухни, приготовленных по старинным рецептам, украинские вареники и вафли в формах 1905 года выпуска. Впервые на фестивале организаторы установят карусель «Гигантские шаги», которая была излюбленным развлечением жителей древней Руси. Для гостей праздника выступят творческие коллективы края, а так же будет работать