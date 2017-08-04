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03:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Показать уровень своей фотолюбви к городу предлагают хабаровчанам

Принять участие в конкурсе может любой житель Хабаровска.

Конкурс на лучшую авторскую фотографиб на тему «Хабаровск: городская среда и люди в любимом городе — 2017» стартует в городе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Его участники смогут не только обменяться опытом в фотоискусстве, лучшие будут также удостоены денежными премиями и дипломами.

— Данное мероприятие направленно на формирование положительного имиджа города. Принять участие может любой житель Хабаровска, но только 40 лучших работ будут представлены в заключительном этапе. Жюри будет оценивать сюжет, стиль, творческую подачу, композицию, качество и общее впечатление от работы, — уточняют в пресс-службе хабаровской администрации.
Первый этап начнется 25 сентября и закончится 6 октября. За этот период нужно успеть подать заявку, в которой указывается полное имя участника, год рождения, адрес проживания, номер телефона и место проведения съемки. С 9 октября стартует отборочный этап, а в конце месяца состоится уже открытие выставки и награждение победителей.

Все документы нужно принести по адресу ул. Дикопольцева, 17, каб. 402, 403. А при возникновении вопросов звонить по телефонам: 41−99−08, 40−91−39.

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