Грязным болотом сделали гости кафе «Макао» пруд на Уссурийском бульваре в Хабаровске

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Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

Благодаря стараниям хабаровчан один из трех прудов на Уссурийском бульваре с каждым днем все больше становится похож на болото. Вода стала зеленой из-за обилия водорослей — не спасают даже специальные реактивы, которые мешают растительности размножаться. Вина в том, что пруд превращается в свалку, лежит на плечах посетителей местного кафе, сообщил корр. ИА AmurMedia главный инженер МУП «Южное» Константин Кравчук.

Обслуживанием городских прудов на Уссурийском бульваре занимаются сразу два муниципальных предприятия — «Горсвет» и «Южное». Первое следит за исправностью фонтанного комплекса, а также чистит воду в первом и третьем водоемах. За средний пруд отвечает МУП «Южное», и на долю этой организации выпала самая грязная работа: кроме водорослей, приходится убирать и следы бурных развлечений хабаровчан. Посетители кафе «Макао» на берегу акватории не стесняются бросать остатки пищи прямо в воду, туда же летят пустые бутылки из-под спиртного, салфетки, окурки и прочий мусор.

— Это кафе, сколько оно стоит на берегу пруда, является постоянным источником загрязнения пруда. Убирать после своих посетителей мусор сотрудники этого заведения не считают нужным. В воду летит всевозможный хлам. А вода в пруду стоячая, это ведь закрытый водоем. Потому ее постоянно нужно чистить, что мы и делаем. Но с таким вкладом хабаровчан, с этой грязью, которую они кидают в воду, наши труды бесполезны, — рассказал главный инженер МУП «Горсвет» Константин Кравчук.

Свой вклад вносит и летняя жара: пруд зарастает водорослями, покрывается тиной и дурно пахнет. С зеленью не удается справиться даже с помощью химии. В воду добавляют специальные препараты, которые убивают большую часть микроорганизмов и спор растений. Но из-за регулярных мусорных «взносов» хабаровчан и это не помогает. Вода «цветет», а работники МУП «Южное» не успевают ее очищать.

— У нас очистка идет по графику, ежемесячно. Работаем, пока из прудов не спустят воду. Но, едва мы вычистим всю грязь, стараниями посетителей кафе она появляется снова, — добавил в беседе с корр. информагентства Константин Кравчук.