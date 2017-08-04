Грязным болотом сделали гости кафе «Макао» пруд на Уссурийском бульваре в Хабаровске
Специалисты не успевают убирать грязь и зеленые водоросли, а горожане только рады мусорить.
Специалисты не успевают убирать грязь и зеленые водоросли, а горожане только рады мусорить.
Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.
Благодаря стараниям хабаровчан один из трех прудов на Уссурийском бульваре с каждым днем все больше становится похож на болото. Вода стала зеленой
Обслуживанием городских прудов на Уссурийском бульваре занимаются сразу два муниципальных предприятия — «Горсвет» и «Южное». Первое следит за исправностью фонтанного комплекса, а также чистит воду в первом и третьем водоемах. За средний пруд отвечает МУП «Южное», и на долю этой организации выпала самая грязная работа: кроме водорослей, приходится убирать и следы бурных развлечений хабаровчан. Посетители кафе «Макао» на берегу акватории не стесняются бросать остатки пищи прямо в воду, туда же летят пустые бутылки
— Это кафе, сколько оно стоит на берегу пруда, является постоянным источником загрязнения пруда. Убирать после своих посетителей мусор сотрудники этого заведения не считают нужным. В воду летит всевозможный хлам. А вода в пруду стоячая, это ведь закрытый водоем. Потому ее постоянно нужно чистить, что мы и делаем. Но с таким вкладом хабаровчан, с этой грязью, которую они кидают в воду, наши труды бесполезны, — рассказал главный инженер МУП «Горсвет» Константин Кравчук.
Свой вклад вносит и летняя жара: пруд зарастает водорослями, покрывается тиной и дурно пахнет. С зеленью не удается справиться даже с помощью химии. В воду добавляют специальные препараты, которые убивают большую часть микроорганизмов и спор растений. Но
— У нас очистка идет по графику, ежемесячно. Работаем, пока из прудов не спустят воду. Но, едва мы вычистим всю грязь, стараниями посетителей кафе она появляется снова, — добавил в беседе с корр. информагентства Константин Кравчук.
Проблема с тиной и грязью в среднем пруду — не единичный случай. Водоем зарастает зеленью каждое лето: с наступлением теплых дней кафе-«тарелку» заполняют любители отдыха на свежем воздухе. А собственникам «Макао», по всей видимости, не важно, в какой вид клиенты приводят и пруд, и землю вокруг заведения.