МЧС призвало приморцев отказаться от дальних поездок из-за тайфуна NORU
В крае активно готовятся устранять последствия надвигающейся стихии.
В крае активно готовятся устранять последствия надвигающейся стихии.
Владивосток, 4 августа, PrimaMedia.
ГУ МЧС России по Приморскому краю призвало жителей и гостей края скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна NORU. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в период с 8 по 10 августа, сообщили ИА PrimaMedia в
«Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества», — отмечается на сайте управления.
Напомним, что
«Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС приведены в повышенную готовность. Главам администраций районов и населенных пунктов доведены параметры прогноза для проведения превентивных мероприятий», — отметили в
При угрозе подтопления необходимо:
— заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;.
— уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;.
— принять предупредительные меры — создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;.
— очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;.
— закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;.
— освободить подвалы от имущества и продовольствия;.
— поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;.
— предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;.
— заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.
Если объявлена эвакуация населения:
— не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;.
— перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;.
— окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;.
— не поддавайтесь панике.
После ухода воды:
— перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением
— проветрите помещения и просушите вещи;.
— не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;.
— не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;.
— проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;.
— не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;.
— организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.
В целях принятия экстренных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасным метеорологическим явлением, рекомендуется:
— привести подсистему РСЧС на территориях в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;.
— создать оперативные штабы для организации комплекса превентивных мероприятий направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшения их последствий;.
— создать оперативные группы с привлечением в состав начальников отделов ГО ЧС руководителей пожарных гарнизонов, начальников ОНД для мониторинга паводковой обстановки, координации сил и средств РСЧС для обеспечения оперативного реагирования;.
— организовать информирование населения и организаций о возможной угрозе возникновения ЧС, особенно ПОО;.
— провести работы по очистке дренажных систем, ливневых стоков, пойм и русел рек под мостами от строительного и бытового мусора для обеспечения беспрепятственного стока воды;.
— уточнить резервы
— уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверить наличие и исправность технических средств диспетчеров ЕДДС по возможностям своевременного оповещения по авариям;.
— заблаговременно создать запасы ГСМ,
— привести в повышенную готовность силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, оценив их возможности и готовность к действиям в данных условиях;.
— предусмотреть резерв техники для обеспечения работ по укреплению дорожного полотна, опор линий электропередач, создания насыпных преград, в случае угрозы дождевых вод системам жизнеобеспечения в населенных пунктах;.
— в случае ухудшения обстановки связанной с прохождением циклона, немедленно сообщать по телефонам