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03:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

МЧС призвало приморцев отказаться от дальних поездок из-за тайфуна NORU

В крае активно готовятся устранять последствия надвигающейся стихии.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 августа, PrimaMedia.

ГУ МЧС России по Приморскому краю призвало жителей и гостей края скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна NORU. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в период с 8 по 10 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Отдыхающим на прибрежной акватории или в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению принять предупредительные меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества», — отмечается на сайте управления.

Напомним, что 8—10 августа на Приморье выйдет мощный тайфун NORU. Ожидаются сильные (15−40мм) и очень сильные дожди (50−100 мм за 12 часов), а также ураганный ветер. В заливе Петра Великого и районе Поворотный — Золотой ожидается опасная высота волн до 4−5 метров. В бухтах южного и восточного побережий сильный накат, местами нагонные явления. Паводковая ситуация усугубится, возможны подъемы уровня воды до 1−3 м, значительные затопления прилегающих к рекам территорий, перемыв автодорог, повреждение мостов, подтопление сельхозугодий.

«Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС приведены в повышенную готовность. Главам администраций районов и населенных пунктов доведены параметры прогноза для проведения превентивных мероприятий», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

При угрозе подтопления необходимо:

— заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;.

— уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;.

— принять предупредительные меры — создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;.

— очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;.

— закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;.

— освободить подвалы от имущества и продовольствия;.

— поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;.

— предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;.

— заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

— не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;.

— перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;.

— окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;.

— не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

— перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;.

— проветрите помещения и просушите вещи;.

— не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;.

— не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;.

— проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;.

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— не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;.

— организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

В целях принятия экстренных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасным метеорологическим явлением, рекомендуется:

— привести подсистему РСЧС на территориях в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;.

— создать оперативные штабы для организации комплекса превентивных мероприятий направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшения их последствий;.

— создать оперативные группы с привлечением в состав начальников отделов ГО ЧС руководителей пожарных гарнизонов, начальников ОНД для мониторинга паводковой обстановки, координации сил и средств РСЧС для обеспечения оперативного реагирования;.

— организовать информирование населения и организаций о возможной угрозе возникновения ЧС, особенно ПОО;.

— провести работы по очистке дренажных систем, ливневых стоков, пойм и русел рек под мостами от строительного и бытового мусора для обеспечения беспрепятственного стока воды;.

— уточнить резервы материально-технических средств, наличие и исправность резервных источников энергоснабжения;.

— уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверить наличие и исправность технических средств диспетчеров ЕДДС по возможностям своевременного оповещения по авариям;.

— заблаговременно создать запасы ГСМ, материально-технических средств, для ликвидации возможных ЧС;.

— привести в повышенную готовность силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, оценив их возможности и готовность к действиям в данных условиях;.

— предусмотреть резерв техники для обеспечения работ по укреплению дорожного полотна, опор линий электропередач, создания насыпных преград, в случае угрозы дождевых вод системам жизнеобеспечения в населенных пунктах;.

— в случае ухудшения обстановки связанной с прохождением циклона, немедленно сообщать по телефонам 8 (423) 240−68−29, 8 (423) 220−49−56, 101 или 112.

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