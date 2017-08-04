Трагически ушел из жизни известный хабаровский телеведущий

Напомним, Иван Волошин начинал карьеру на Дальнем Востоке на радио. Однако настоящий успех пришел к журналисту на телевидении. В 2015 году он переехал в Краснодар и начал работу на телеканале «Кубань 24». Иван вел ток-шоу «Через край», в программе «Интервью» общался с первыми лицами региона, вел проект «Путешествие через край». Коллеги телеведущего отмечают, что он был профессионалом своего дела, любил журналистику и жил ею.