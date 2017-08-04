Трагически ушел из жизни известный хабаровский телеведущий
Ивану Волошину было всего 32 года.
Ивану Волошину было всего 32 года.
Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.
Известный телеведущий Иван Волошин, начинавший карьеру в Хабаровске, скончался на 32 году жизни от несчастного случая. Последнем местом работы журналиста стал канал «Кубань 24», сообщил ИА AmurMedia информированный источник.
Напомним, Иван Волошин начинал карьеру на Дальнем Востоке на радио. Однако настоящий успех пришел к журналисту на телевидении. В 2015 году он переехал в Краснодар и начал работу на телеканале «Кубань 24». Иван вел