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03:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Трагически ушел из жизни известный хабаровский телеведущий

Ивану Волошину было всего 32 года.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

Известный телеведущий Иван Волошин, начинавший карьеру в Хабаровске, скончался на 32 году жизни от несчастного случая. Последнем местом работы журналиста стал канал «Кубань 24», сообщил ИА AmurMedia информированный источник.

Напомним, Иван Волошин начинал карьеру на Дальнем Востоке на радио. Однако настоящий успех пришел к журналисту на телевидении. В 2015 году он переехал в Краснодар и начал работу на телеканале «Кубань 24». Иван вел ток-шоу «Через край», в программе «Интервью» общался с первыми лицами региона, вел проект «Путешествие через край». Коллеги телеведущего отмечают, что он был профессионалом своего дела, любил журналистику и жил ею.

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