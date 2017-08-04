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03:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Движение транспорта по ул. Запарина возобновили в Хабаровске

Капитальный ремонт тепломагистрали завершен.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК) АО «Дальневосточная генерирующая компания» завершил капитальный ремонт тепломагистрали на ул. Запарина (в районе пересечения с ул. Ленина). Движение автомобилей по улице с сегодняшнего дня возобновлено, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

Капитальный ремонт теплотрассы здесь длился месяц. За это время специалисты провели реконструкцию тепловой камеры, произвели замену запорной арматуры, труб, увеличив их диаметр с 700 до 1000, что в будущем позволит подключить к системе центрального теплоснабжения новых потребителей, в том числе строящийся аквапарк.

Между тем продолжается ремонт на других тепломагистралях краевого центра. В настоящее время частично ограничено движение автотранспорта в районе улиц Тихоокеанская-Бондаря, Тихоокеанская (в районе остановки «Речной порт»), Гамарника-Слободской, Серышева-Истомина. Всего в Хабаровске в ходе ремонтной кампании 2017 года специалисты ХТСК планируют заменить порядка 10 км теплосетей.

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