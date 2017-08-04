Движение транспорта по ул. Запарина возобновили в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК) АО «Дальневосточная генерирующая компания» завершил капитальный ремонт тепломагистрали на ул. Запарина (в районе пересечения с ул. Ленина). Движение автомобилей по улице с сегодняшнего дня возобновлено, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

Капитальный ремонт теплотрассы здесь длился месяц. За это время специалисты провели реконструкцию тепловой камеры, произвели замену запорной арматуры, труб, увеличив их диаметр с 700 до 1000, что в будущем позволит подключить к системе центрального теплоснабжения новых потребителей, в том числе строящийся аквапарк.