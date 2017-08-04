Движение транспорта по ул. Запарина возобновили в Хабаровске
Капитальный ремонт тепломагистрали завершен.
Капитальный ремонт тепломагистрали завершен.
Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.
Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК) АО «Дальневосточная генерирующая компания» завершил капитальный ремонт тепломагистрали на ул. Запарина (в районе пересечения с ул. Ленина). Движение автомобилей по улице с сегодняшнего дня возобновлено, сообщили ИА AmurMedia в
Капитальный ремонт теплотрассы здесь длился месяц. За это время специалисты провели реконструкцию тепловой камеры, произвели замену запорной арматуры, труб, увеличив их диаметр с 700 до 1000, что в будущем позволит подключить к системе центрального теплоснабжения новых потребителей, в том числе строящийся аквапарк.
Между тем продолжается ремонт на других тепломагистралях краевого центра. В настоящее время частично ограничено движение автотранспорта в районе улиц