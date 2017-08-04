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04:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Апельсины подорожали, а огурцы подешевели в июле в Иркутской области

В июле цены на продукты выросли в Иркутской области в среднем на 0,1%

Источник: Reuters

В среднем на 0,1% выросли цены на продукты в Иркутской области в июле 2017 года. Как сообщает 4 августа Иркутскстат, на 23% в регионе подорожали апельсины, на 19% — картофель, на 11% — морковь, на 6% — груши, на 3% — яблоки и на 2% — свекла. Подорожали сахар (на 8%), мороженое (3%), говядина, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные, икра лососевых рыб и рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, соль, карамель, газированная вода (на 1−2%). В то же время стали дешевле огурцы (на 35%), капуста белокочанная (25%), помидоры (11%), чеснок (9%), лук репчатый (3%), из фруктов: лимоны (9%), виноград и бананы (на 6%). На 1−2% снизились цены на колбасу вареную, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), сельдь соленую, крупы манную и гречневую, масло подсолнечное, сухофрукты.

Непродовольственные товары подешевели на 0,4%. Наблюдалось снижение цен на новые отечественные легковые автомобили (на 8%), джинсы мужские, туфли летние женские с верхом из искусственной кожи и детские (сандалеты), кроссовые туфли для детей и взрослых, мыло туалетное, шампуни, подгузники детские бумажные (памперсы), ковры шерстяные, полушерстяные, плиты бытовые, еврошифер, лопаты садовые (на 1−3%).

Одновременно зарегистрирован рост цен на мячи футбольные (на 5%), школьные тетради, альбомы для рисования (3%), карандаши чернографитные, школьные учебники, сорочки для мальчиков школьного возраста, женские осенние сапоги и модельные туфли с верхом из натуральной кожи, стеклянную посуду, электроутюги, землю для растений (на 2%). На 1−1,5% подорожали наборы мягкой мебели, триммеры электрические, мотоциклы без коляски, скутеры, флеш-накопители, сухие корма для животных, корригирующие очки, аппараты для измерения артериального давления, вата. Такое же повышение цен зафиксировано на ряд стройматериалов: доску обрезную, цемент тарированный, плитку керамическую, краски и эмали, линолеум, ламинат, обои бумажные, кирпич красный.

В группе наблюдаемых медикаментов отмечается и рост, и снижение цен (на 3−5%).

В сфере платных услуг зафиксирован рост потребительских цен и тарифов на 1,4%. С 1 июля повысились тарифы на коммунальные услуги: газоснабжение (на 7,6%, и т. ч. газ сжиженный в баллонах подорожал на 11,9%, сжиженный за м3 и сетевой — на 3,9%), отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (6%), услуги по снабжению электроэнергией (на 4,1%). Увеличилась стоимость аренды индивидуального банковского сейфа (на 8,6%), содержания и ремонта жилья, проживания в гостинице, проезда в скорых фирменных поездах дальнего следования, шиномонтажа колес легкового автомобиля, услуг в сфере зарубежного туризма (на 1−2%).

В то же время подешевели авиабилеты (на 1,3%), прививки животным (0,6%), услуги в сфере внутреннего туризма (на 0,3%).

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