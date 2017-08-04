Красноярцы смогут спеть свои жалобы хором

В Красноярске будет реализован проект «Хор жалобщиков», который до этого проходил во многих городах мира, в том числе Бирмингеме, Хельсинки, Гамбурге, Санкт-Петербурге.

«Хор жалобщиков» — это проект, где любой красноярец может пожаловаться на всё что угодно. Сначала у горожан собирают жалобы, а затем художники превращают их в хоровую песню. Организаторы рассказывают, что жалобы могут быть абсолютно любыми — от легкого будничного раздражения (например, шумные соседи, работа без отпусков) до несогласия с глобальными («черное небо») и актуальными (обманутые дольщики) проблемами.

Публичное выступление хора пройдет во время открытия XII Красноярской музейной биеннале «Вызов сообщества» 5 октября 2017 года.

К проекту можно присоединиться двумя способами — просто отправить свою жалобу или стать участником хора. Жалобы принимаются до 31 августа 2017 года на kraszhaloba@yandex.ru. Чтобы лично пропеть свои и чужие жалобы, нужно присоединиться к «Хору жалобщиков», первая встреча состоится 2 сентября 2017 года в 13:00 в музейном центре «Площадь Мира».

Участие в проекте бесплатное, причем на каждой репетиции пришедших ждет угощение, а после выступления — диск с записью. Ограничений для участников хора нет ни по возрасту, ни по музыкальным навыкам.