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05:04 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы смогут спеть свои жалобы хором

Благодаря необычному проекту «Хор жалобщиков» горожане смогут заявить о своих проблемах с помощью песни. Организаторы рассказывают, что жалобы могут быть абсолютно любыми.

В Красноярске будет реализован проект «Хор жалобщиков», который до этого проходил во многих городах мира, в том числе Бирмингеме, Хельсинки, Гамбурге, Санкт-Петербурге.

«Хор жалобщиков» — это проект, где любой красноярец может пожаловаться на всё что угодно. Сначала у горожан собирают жалобы, а затем художники превращают их в хоровую песню. Организаторы рассказывают, что жалобы могут быть абсолютно любыми — от легкого будничного раздражения (например, шумные соседи, работа без отпусков) до несогласия с глобальными («черное небо») и актуальными (обманутые дольщики) проблемами.

Публичное выступление хора пройдет во время открытия XII Красноярской музейной биеннале «Вызов сообщества» 5 октября 2017 года.

К проекту можно присоединиться двумя способами — просто отправить свою жалобу или стать участником хора. Жалобы принимаются до 31 августа 2017 года на kraszhaloba@yandex.ru. Чтобы лично пропеть свои и чужие жалобы, нужно присоединиться к «Хору жалобщиков», первая встреча состоится 2 сентября 2017 года в 13:00 в музейном центре «Площадь Мира».

Участие в проекте бесплатное, причем на каждой репетиции пришедших ждет угощение, а после выступления — диск с записью. Ограничений для участников хора нет ни по возрасту, ни по музыкальным навыкам.

«Хор жалобщиков» Красноярска организован XII Красноярской музейной биеннале «Вызов сообщества» и музейным центром «Площадь Мира». Инициаторы — Теллерво Каллейнен и Оливер Кохта-Каллейнен (Финляндия).

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