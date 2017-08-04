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05:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных синоптики обещают красноярцам жару до +33°C

Дожди пройдут в городе только в воскресенье, 6 августа.

Источник: AP 2017

На предстоящих выходных в Красноярске будет жаркая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 4 августа, столбики термометров поднимутся до +33°C. Ближе к вечеру температура воздуха будет держаться на отметке +26…+28°C. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.

В субботу, 5 августа, сохранится 30-градусная жара. В первой половине дня воздух прогреется до +25…+29°C. Ближе к вечеру в Красноярске потеплеет до +32°C. В этот день будет дуть слабый ветер с порывами до 3 м/с.

В воскресенье, 6 августа, погода в городе изменится. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь. Несмотря на это, метеорологи обещают, что температура воздуха не опустится ниже +28°C.

Отметим, в августе температура будет на несколько градусов выше нормы, осадков выпадет немного, при этом в Красноярске ожидаются грозы. Самой жаркой будет первая неделя месяца. Со второй декады столбики термометров днем будут держаться на отметке +20..+22°C, ночью опускаться до +15…+18°C.

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