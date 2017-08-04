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05:07 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жители Солнечного разработали логотип микрорайона

В Красноярске жители Солнечного придумали логотип своему микрорайону — это яркая звезда, внутри которой окна новостроек. Теперь рисунок размещают на машинах, на кружках, футболках. Проект некоммерческий, так люди хотят сказать: Солнечный — не окраина, а хорошее место для жизни и отдыха.

Источник: Вести - Красноярск

В микрорайоне «Солнечный» на машинах оранжевые наклейки с изображением солнца и новостроек. Это отличительный знак местных водителей: например, увидишь такой в центре — можно попросить подвести. Такси в отдалённый район дорогое, а сосед выручит. Максим родился и живёт в Солнечном, когда на дороге встречает водителей с такой же наклейкой, всегда их приветствует.

«Многие считают, что Солнечный находится в удалении от Красноярска, его не считают частью города, но я лично горжусь тем, что живу в Солнечном, я смело говорю, что я житель Солнечного и мне нравится здесь жить!», — говорит житель мкрн. Солнечный Максим Савченко.

Сейчас в Солнечный в основном переезжают молодые пары с детьми, они знакомятся, дружат. В местной кофейне по особому рецепту варят капуччино, подают в солнечных кружках. Логотипом придумали не чтобы заработать, а идеи ради — вещи с солнцем объединяют. Как должен выглядеть образ родного микрорайона, выбирали интернет-голосованием.

«Пришли к общему мнению и напечатали его, чтобы объединить жителей Солнечного, сделать их дружнее. В других районах такого нет, мне кажется, это интересно», — считает житель мкрн Солнечный Максим Колмаков.

Теперь всем микрорайоном отмечают праздники: на новогодний фейерверк скинулись, кто сколько смог, а видеопоздравление для солнечных женщин на 8 марта набрало сотни лайков в сети. Активная жизнь района имеет и бытовую сторону. Молодые мамы Солнечного в соцсетях обмениваются фотографиями колясок с подписями — кому одолжить? И этот пример, казалось бы, далеко не самого престижного района города ещё раз доказал — важно не где ты живёшь, а как.


Александра СЛАВЕЦКАЯ

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